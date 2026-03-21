Priset till Hockeyallsvenskans främsta juniorspelare är utdelat. Guldgallret 2026 går till Södertäljes Love Härenstam.

Samuel Ersson, Calle Clang, Carl Lindbom, Damian Clara och Love Härenstam.

Under de senaste tio åren har vi fått se flertalet målvakter kamma hem priset som Hockeyallsvenskans främsta junior, och så även 2026. När Södertälje tog emot Kalmar för sitt kvartsfinalmötet under lördagen fick JVM-hjälten, Love Härenstam, kliva ut på isen och ta emot hyllningarna.

”Södertäljes succémålvakt fortsätter att samla på sig utmärkelser. Under slutspelet utsågs han både till Årets Rookie och Årets Målvakt i HockeyAllsvenskan, och nu kan han även titulera sig vinnare av Guldgallret. Med ett lugnt och metodiskt spel mellan stolparna har han varit en nyckelspelare för Södertälje under hela grundserien och vuxit fram som ett av säsongens tydligaste utropstecken i ligan. Härenstam avslutade grundserien med en räddningsprocent på 91,97, ett snitt på 1,81 insläppta mål per match och fem hållna nollor”, skriver ligan i pressmeddelandet.

MoDos Milton Gästrin och Elton Hermansson var de andra finalisterna.

Hyllas av tränaren: ”Det har varit från dag ett”

Under lördagens sändning i TV4 fyller även Härenstams målvaktstränare, Calle Brattenberger, på i hyllningskören.

– Jag vet allt hårt jobb han lagt ner, och det har varit från dag ett han kom hit. Man blir otroligt stolt när man ser att hårt arbetet lönar sig.

– Han är fantastisk på att läsa spelet, han har blivit fantastisk på skridskorna, och sen är han otroligt bra på att täcka puck. Jag tänkte i början av sången när han började gräva fram puckar ”nej, nej”, men han har inte misslyckats en gång, fortsätter han.

– Han vill det här. Han har verkligen tagit till sig det som krävs för att bli en bra målvakt. Han har inte tummat en dag sedan han kom hit på att göra det hårda jobbet. Fantastiskt.

Love Härenstam valdes i somras av St. Louis Blues i sjätte rundan av NHL-draften.

