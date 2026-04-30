Så har SDHL:s Youtube-satsning gått: ”Tittarsiffrorna är bra”

SDHL flyttade in på Youtube, efter åren på TV4.

Hockeysverige besökte SDHL:s huvudkontor för att prata med ligan om utfallet – när man tog en lite oväntad väg.

Johan Schillgard, Angelica Lindeberg och Emanuel Andersson på SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)



Inför säsongen 2025/26 valde TV4 och SDHL att gå skilda vägar när det gäller TV-sändningarna från ligans matcher. I stället valde SDHL ett nytt grepp, att sända matcherna via Youtube. Hur har då responsen ute i landet varit kring den nya vägen att sända matcherna och har det varit en bra affär ekonomiskt? Hockeysverige.se reste till SDHL:s huvudkontor på andra sidan Nynäsvägen från Avicii Arena sett för en intervju med Angelica Lindeberg, Johan Schillgard och Emanuel Andersson om bland annat utfallet av TV-sändningarna.



– Om vi backar tillbaka nästan ett år så stod vi in i det sista, innan midsommar, och sa att vi inte hade någon kanal vi kunde sända på. Vi tyckte olika och behövde hitta en annan lösning, säger Angelica Lindeberg och fortsätter:

– Då dök det här med Youtube upp. Vi tyckte att med den strategi vi har passade oss. Vi ska vara modiga, smarta och nytänkande. Därför tog vi också det här beslutet.

– Vi kanske inte hade så låga förhoppningar, men inte heller så höga givet att vi kastade oss in i det och fick lösa allting på volley. Utifrån det skulle jag säga att vi är extremt nöjda.

”Det var en utmaning i början”

När du säger ”på volley” vad menar du där?

– Dels skulle kameror installeras eftersom det också var en produktionsnivå där det skulle vara AI-kameror, men vi fick inleda med manuella kameror. Sedan skulle hela youtube-kanalen sättas upp.

– Det var en ganska stor process som många nog inte tänker sig att det kan vara och som tog väldigt mycket tid. Vi blev från en dag till en annan en liga till ett mediahus, vilket vi hanterar mer och mer och ser möjligheterna i. Det var absoluts ingen dans på rosor i början.



Emanuel Andersson:

– Det var en utmaning i början, men nu har vi landat i en trygghet i där vi står. Vi har hittat något som fungerar.

– Utmaningen var verkligen att ta hem en sådan produktion och lägga ut det på det breda omfånget på Youtube, som är en väldigt bred plattform med allt som helt enkelt finns där.

– Och att hitta en nisch och göra det som vi faktiskt ska leverera och tillgängligt för så många som möjligt. Också hitta publiken som varit hos oss tidigare på SVT och TV4, att göra det lättillgängligt så dom även hittar till Youtube.



Går det att redan nu utläsa några tittarsiffror?

Angelica Lindeberg:

– När vi var på TV4 fick vara bara tittarsiffrorna från på det linjära och inte från play. Majoriteten, egentligen alla matcherna, sändes ändå på play.

– SVT är publika, men inte helt jämförbart eftersom nästan alla som sätter på en Tv-kanal är ettan den första.

– Det jag kan säga är att jag tycker tittarsiffrorna är bra. Vad som är ännu bättre är att vi nu får ut så tydligt hur länge folk har kollat på våra sändningar. På TV4 och SVT får du i sammanhanget bara två, tre minuter. Idag är vi uppe i 23 minuter på Youtube.



Emanuel Andersson:

– 21 minuter och 35 sekunder, det är där vi ligger. Då har man i alla fall sett minst en period. Alltså varje tittare som är inne och tittar.

– Det visar på att det finns ett genomgående ett intresse i varje sändning, vilket också visar på väldigt starka siffror.

Matcherna som gav bäst tittarsiffror

Kan man även se vilka lag som tilldrar sig största intresset?

Angelica Lindeberg:

– Vi kan absolut se vilka som är toppar. Vi kan också se när toppar möter lag med lite sämre tittarsiffror, att då går den genast upp för dom lagen.

– Kvartfinalen mellan Frölunda och Färjestad toppade den här säsongen förutom då finalen av naturliga skäl.

– Jag gillar också att det är så transparant. Vi kan inte gömma oss bakom några siffror eller säga att det ser ut på ett visst sätt fast det inte är så. Det är verkligen transparant och det är dom här siffrorna vi har att jobba med.

– Utmaningen framåt kommer vara att få våra framtida partners förstå värdet av att det är så många som tittar så länge och att det är en väldigt hög klickfrekvens. Som man har nu är det bara traditionell media man har att mäta med. Då ser det väldigt bra ut eftersom många har det. Medan du på Youtube behöver definiera den enskilda tittaren och vad den då är värd.

Färjestad gav de dåvarande regerande mästarna Frölunda en tuff fajt över fem matcher.

Foto: Bildbyrån

Är det en plusaffär?

– Inte i dagsläget. Vi gjorde en investering i produktionen. Det var också ett beslut vi tog tillsammans med ägarna, att vi gör det här för vi tror att på sikt hittar en ny målgrupp.

Emanuel Andersson:

– Också vikten av att det blir tillgängligt. Man kan tänka sig att det blir spretigt när man flyttar det till en så modern plattform, men vi har ändå gjort det så bra och tillgängligt vi kunnat. Att vi då också öppnar upp det för många fler är väldigt positivt när det kommer till att hitta en ny publik hela tiden.



Hur har det fungerat rent praktiskt runt om i hallarna när det varit sändningar?

– Alla kameror är fasta installationer och det är sju kameror som hänger. Kamerorna sätts i gång från kontoret i Hammarby Sjöstad. Där sitter det en grafiker och en kommentator och kommenterar matcherna.

– Det vi hade förut var en-kamera produktion. Ibland kunde vi öka till två kameror, men nu har vi sju kameror med en massa olika vinklar och möjligheter.

– Vi har sagt initialt att vi ska fortsätta så här tre år framåt. Vi tror ändå på att en annan målgrupp finns där. Att vi då skulle lämna det skulle vara att gå emot den strategi vi tror. Jag tror vi verkligen behöver ge det tre år för att hitta hur vi jobbar.

– Dessutom äger vi allting nu, vilket innebär att det finns helt andra möjligheter nu för våra partners att synas som det kanske inte fanns på traditionell TV. Då kostade det mycket extra.

– Nu finns det andra möjligheter att göra en mer kommersiell affär med våra befintliga partners och om någon vill göra kampanjer eller vad som helst.



