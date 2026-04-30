HV:s jättevärvning – tar hem landslagsforwarden från USA

Thea Johansson, 23, är en given spelare i det svenska landslaget och har spelat såväl OS som VM.

Nu är forwarden klar för en återkomst till HV71, efter några år i USA.

– Under mina fyra år på college har jag utvecklats både som person och hockeyspelare, säger hon till klubbens hemsida.

Thea Johansson under tidigare sejouren i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist

HV71 har liksom på herrsidan precis krånglat sig kvar de senaste åren i SDHL. Men nu kanske det är på väg att ändras. På torsdagen presenterar man nämligen en jättevärvning i form av college-stjärnan Thea Johansson med en bakgrund i klubben.

Ljungby-produkten gjorde över 200 matcher för HV71 innan hon tog steget till USA i fyra år.

– Jag är superexalterad över att komma ”hem” till HV igen. Jag älskar HV71 och hade sex fantastiska år i föreningen, så det känns väldigt roligt att komma tillbaka. Under mina fyra år på college har jag utvecklats både som person och hockeyspelare. Jag ser fram emot att starta ett nytt kapitel i HV71 igen och ser detta som en bra plats för min fortsatta utveckling, säger Thea Johansson.

Varit målfarlig under åren i USA

Sportchefen Alexander Hanning uttrycker glädje över förstärkningen.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Thea tillbaka till HV71. Hennes återkomst är en strategiskt viktig förstärkning för oss och kopplingen till HV71 och regionen har en stor betydelse. Vår ambition är att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. Att spelare som Thea väljer att återvända och bidra till den resan är ett kvitto på att vi utvecklas i rätt riktning, säger han i pressmeddelandet.

Thea Johansson efter kvartsfinalsseger mot Tjeckien i OS i vintras.

Foto: Bildbyrån

23-åringen är en skicklig poängspelare som gjort mycket mål under åren i NCAA. På fyra säsonger har hon levererat 68 mål och 49 assistpoäng på 139 matcher.

Utöver Thea Johansson har man även värvat Linnéa Johansson från Luleå, som även hon har en hel del landslagserfarenhet.

