Spelet bakom Härenstams succé: ”Han är en stor faktor”

Love Härenstam, 19, var bäste målvakten i JVM när Juniorkronorna till slut tog guld efter 14 år.

Samtidigt tillhör han det absoluta toppskiktet i Hockeyallsvenskan i sin debutsäsong på seniornivå.

Nu lyfter han sin målvaktstränare Calle Brattenberger som en absolut nyckel bakom framgången.

– Den connection som vi har fått som både tränare och spelare, men också utanför isen har varit riktigt bra för min utveckling. Något som alla målvaktstränare borde ta vid, säger han till Hockeysverige.se.

Love Härenstam om succén. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

När Hockeysverige når Love Härenstam har Södertälje SK precis haft ett ispass, dagen efter viktiga segern i första åttondelen i Mora med 2–0.

JVM-hjälten spikade igen och fick lovord – inte minst av Mora-tränaren Oscar Dahlgren efter matchen. Det var bara rakt upp på hästen igen för Härenstam och gänget, som nu på onsdagen spelar det viktiga andra mötet. Där kan man säkra sin plats i kvartsfinalen.

På tisdagen blev det ingen större belastning på träningen.

– Nej, det var mest bara för att hålla igång mellan matchen. Och sen kollar vi lite video på dem och vad vi kan göra bättre från gårdagens match och vad vi gjorde bra och lite så. Men alla går inte på is. Det är lite valfritt vilka som är på is och inte.

Lyftes av motståndartränaren: ”Kul”

Han hade inte nåtts av det själv. Men Moras tränare Oscar Dahlgren lade en hel del fokus på Love Härenstams insats i Dalarna efter matchen i måndags.

”Love (Härenstam) är en för bra målvakt för att kunna stå och se puckar. Vi måste in i ansiktet på och göra det jävligt obekvämt för honom om vi ska kunna peta in puckar. Sen har vi bud på att göra mål. Vårat första powerplay i dag, att returskottet inte går in där är bara galet”, sade han enligt Mora Tidning.

– Ja, det är kul. Så är det absolut åt deras håll också. Jag tycker att deras målvakt (Marcus Hellgren Smed) gjorde en bra match också. Vi behöver få in trafik där framför mål för att det ska bli mål och så är det oftast på den här nivån. Det är kul att vi lyckas göra det svårt för motståndarna.

Moras tränare Oscar Dahlgren har en del att fundera över. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Tror du att du har satt dig i deras huvuden nu?

– Nej, inget speciellt, säger han och skrattar.

– Vi spelade bra defensivt också så mycket kredd till grabbarna också som gjorde det svårt för Mora ute i första matchen. Vi ska försöka bygga vidare på det imorgon (i kväll).

Love Härenstam räddade samtliga 26 skott i första matchen, medan Hellgren Smed släppte in två på lika många skottförsök. En match som hade mängder med slutspelskaraktär och där utvisningsminuterna uppgick till 26 minuter.

– Ja, exakt. Nej, men vi kom ut hårt i första och gjorde en bra period. Sen klev de ut lite hårdare i början på andra. I mitten på andra tycker jag vi kom tillbaka in i matchen igen och tog över igen. Sen tycker jag vi gör en bra push i tredje och skönt att vi får in två mål där. Det var mycket utvisningar från båda hållen så jag märkte att det var en slutspelsmatch. Båda lagen spelade hårt, så det var kul.

Hyllar målvaktstränaren: ”Något alla borde ta vid”

Att Södertälje SK är en match från kvartsfinal där allt, som man brukar säga, kan hända. Det betyder en del för ett SSK som har haft en riktigt skakig säsong.

– Ja, men så klart är det alltid roligt att spela slutspel. Södertälje som förening borde alltid vara i slutspel och vi ska göra allt vi kan för att gå långt. Alla här inne är sugna på att gå vidare från åttondelsfinalen och att senare få fortsätta framåt i kvartsfinalen. Så det är bara roligt.

Det råder ingen tvekan om att han har fått en fin utveckling i Södertälje under året. Därmed känner han sig glad att han valde just SSK.

– Jag är så klart supernöjd. Det är ett av de bättre val jag gjort tycker jag. Det känns jättebra och jag är glad över hur de har tagit hand om mig här. Över det förtroendet och det samarbete jag har med Bratten (Calle Brattenberger, målvaktstränare) och coachningsstaben.

– Jag trivs väldigt bra i miljön här med alla grabbarna runt omkring. Det finns inte en dålig människa inne i omklädningsrummet. Alla sprider glad energi varje dag. Det trivs jag tusen i att vara i en sån miljö som bara är positiv hela tiden.

Siffrorna bakom framgången

Calle Brattenberger har betytt mycket för 19-åringen.

– ”Bratten” har alltid varit rak och ärlig oavsett om jag spelar eller inte. Han vill alltid varje dag mitt bästa och att jag ska utvecklas. Den connection som vi har fått som både tränare och spelare, men också utanför isen har varit riktigt bra för min utveckling. Något som alla målvaktstränare borde ta vid. Han har gjort det riktigt bra och det är en stor faktor till att det har gått så bra som det har gjort.

Han menar vidare att SSK inte är rädda för någon inför slutspelet och lyfter fram faktorer som talar för laget.

– Det är att alla spelar för varandra och vi är en bra grupp som trivs bra ihop. Vi har mycket rutin i omklädningsrummet och det är många som har varit med och spelat slutspel innan och spelat på en väldigt hög nivå. Det blir nog mycket värt i långa loppet också. Vi har inte varit fullt nöjda med det vi har gjort i grundserien. Vi vill komma upp i en nivå till och gör vi det så tror jag att vi har stora chanser på att gå långt.

Love Härenstam är nog sugen på att lyfta fler pokaler under sin karriär.

Foto: Emma Wallskog

Vad gäller räddningsprocent var Härenstam fjärde bäst i HockeyAllsvenskans grundserien på 32 spelade matcher. Gällande insläppta mål per match med 1.81 per match. Där är han tvåa efter IF Björklövens Olle Eriksson Ek, som ”bara” spelat 25 matcher men också släppt in endast 1.62 mål per match.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects









