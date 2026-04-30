Uppgifter: Finansiären drog sig ur Kovács-affären

– Det är inte bara vi som styr, utan det finns fler parter. Och det budet som kom accepterades inte, säger Stefan "Myran" Gustavsson till Expressen.

Enligt tidningens uppgifter ska huvudfinansiären av affären ha dragit sig ur till slut.

Robin Kovács och AIK kommer inte överens och det blir ingen flytt från LHC till Hockeyallsvenskan. Det stod klart i går efter ett uttalande från AIK.

”Vi har under en längre period fört en konstruktiv dialog med Robin Kovacs och dennes representanter, med en tydlig ambition att nå en överenskommelse. Från klubbens sida har vi presenterat ett av det mest omfattande och konkurrenskraftiga kontraktsförslagen i vår historia, vilket speglar hur högt vi värderat spelaren i fråga”, skrev AIK på sin hemsida.

Samtidigt under dagen gick LHC:s sportchef Broc Little ut i Corren med att deadlinen för att bryta kontraktet går ut vid midnatt, det vill säga natten till den 1 maj.

I en intervju med Expressen berättar nu Stefan ”Myran” Gustavsson, vd för AIK Hockey, om turerna.

– Det är inte bara vi som styr, utan det finns fler parter. Och det budet som kom accepterades inte, svarar ”Myran”.

Vidare berättar han om hur klubben resonerar kring att bryta förhandlingarna.

– Vi jobbar gemensamt i klubben. Det här budet har presenterats från oss i AIK och det har varit väldigt tydligt vad det innefattar och med en deadline som har funnits länge. Den har inte följts och vi har till och med förlängt den två gånger.

– Till slut blir det att vi inte kan gå längre. För vår del har det varit tydligt med vad vi kan erbjuda maximalt. Om man då inte accepterar det och vill ha mer, då är vår gräns nådd.

