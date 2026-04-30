JVM-duon går rakt in i Tre Kronors förstakedja

Viggo Björck och Ivar Stenberg kliver rakt in i förstakedjan. Foto: Bildbyrån

JVM-hjältarna Love Härenstam, Viggo Björck, Sascha Boumedienne, Anton Frondell, Jack Berglund och Ivar Stenberg var med i truppen till Czech Hockey Games när den presenterades nyligen av Sam Hallam.

När det nu står klart hur Tre Kronor ställer upp mot Schweiz i landskampen mot Schweiz på torsdagen, syns Viggo Björck och Ivar Stenberg till i förstakedjan. Detta tillsammans med Vancouver-stjärnan Linus Karlsson.

Så här ställer Tre Kronor upp mot Schweiz

Målvakt:

Magnus Hellberg (Love Härenstam)

Backpar:

Erik Brännström, Joel Persson

Jacob Larsson, Tim Heed

Robert Hägg, Axel Andersson

Extraback: Sascha Boumedienne

Forwards:

Ivar Stenberg, Viggo Björck, Linus Karlsson

Isac Hedqvist, Karl Henriksson, Marcus Sylvegård

Nils Höglander, Anton Frondell, André Petersson

Liam Öhgren, Theodor Niederbach, Jakob Silfverberg

Extraforward: Jack Berglund.