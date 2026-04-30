JVM-duon går rakt in i Tre Kronors förstakedja

Konrad Grönlund
JVM-hjältarna Love Härenstam, Viggo Björck, Sascha Boumedienne, Anton Frondell, Jack Berglund och Ivar Stenberg har tagits ut och kan samtliga få debutera för Tre Kronor.
I matchen mot Schweiz i Husqvarna Garden ställer Sam Hallams Tre Kronor upp med Ivar Stenberg och Viggo Björck i förstakedjan.

Viggo Björck och Ivar Stenberg kliver rakt in i förstakedjan.

När det nu står klart hur Tre Kronor ställer upp mot Schweiz i landskampen mot Schweiz på torsdagen, syns Viggo Björck och Ivar Stenberg till i förstakedjan. Detta tillsammans med Vancouver-stjärnan Linus Karlsson.

Så här ställer Tre Kronor upp mot Schweiz

Målvakt:

Magnus Hellberg (Love Härenstam)

Backpar:

Erik BrännströmJoel Persson
Jacob Larsson, Tim Heed
Robert HäggAxel Andersson
Extraback: Sascha Boumedienne

Forwards:

Ivar Stenberg, Viggo BjörckLinus Karlsson
Isac Hedqvist, Karl Henriksson, Marcus Sylvegård
Nils HöglanderAnton FrondellAndré Petersson
Liam Öhgren, Theodor NiederbachJakob Silfverberg
Extraforward: Jack Berglund.

