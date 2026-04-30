JVM-duon går rakt in i Tre Kronors förstakedja
I matchen mot Schweiz i Husqvarna Garden ställer Sam Hallams Tre Kronor upp med Ivar Stenberg och Viggo Björck i förstakedjan.
JVM-hjältarna Love Härenstam, Viggo Björck, Sascha Boumedienne, Anton Frondell, Jack Berglund och Ivar Stenberg var med i truppen till Czech Hockey Games när den presenterades nyligen av Sam Hallam.
När det nu står klart hur Tre Kronor ställer upp mot Schweiz i landskampen mot Schweiz på torsdagen, syns Viggo Björck och Ivar Stenberg till i förstakedjan. Detta tillsammans med Vancouver-stjärnan Linus Karlsson.
Så här ställer Tre Kronor upp mot Schweiz
Målvakt:
Magnus Hellberg (Love Härenstam)
Backpar:
Erik Brännström, Joel Persson
Jacob Larsson, Tim Heed
Robert Hägg, Axel Andersson
Extraback: Sascha Boumedienne
Forwards:
Ivar Stenberg, Viggo Björck, Linus Karlsson
Isac Hedqvist, Karl Henriksson, Marcus Sylvegård
Nils Höglander, Anton Frondell, André Petersson
Liam Öhgren, Theodor Niederbach, Jakob Silfverberg
Extraforward: Jack Berglund.
