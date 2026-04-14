Härenstams val: Stannar i Södertälje

Det blir en säsong till i Södertälje och Hockeyallsvenskan för Love Härenstam. 19-åringen har skrivit på ett nytt kontrakt.

Love Härenstam väljer att stanna i Södertälje. Foto: Bildbyrån (montage).

Årets rookie och målvakt i Hockeyallsvenskan, samt JVM:s främsta målvakt när guldet säkrades.

Att kalla 2025/26-säsongen för en succé eller ett genombrott är verkligen inte att ta i när det gäller Love Härenstam. Ändå har indikationer funnits på att ytterligare ett år den svenska andraligan varit på gång. Nu, en knapp vecka efter semifinaluttåget mot Björklöven, kommer ett besked.

Under tisdagen meddelar Södertälje att 19-åringen beslutat sig för att skriva på ett nytt kontrakt.

– Jag är så klart supernöjd. Det är ett av de bättre val jag gjort tycker jag (att först komma till SSK). Det känns jättebra och jag är glad över hur de har tagit hand om mig här. Över det förtroendet och det samarbete jag har med Bratten (Calle Brattenberger, målvaktstränare) och coachningsstaben, har Härenstam tidigare sagt till hockeysverige.se.

Har ryktats till SHL under säsongen

Burväktaren från Stockholm lämnade Djurgården i tidig ålder, och har sedan fortsatt hoppa runt i landet. Luleå följdes av Skellefteå under 2024/25, och sedan Södertälje när det var dags att kliva in i seniorhockeyn 2025/26.

Härenstam valdes av St. Louis Blues i sjätte rundan av sommarens NHL-draft, och har ryktats till SHL under säsongen (Bland annat Brynäs). Men nu blir det istället en annan kontinuitet och en tydlig nyckelroll även under 2026/27.

– Jag vet inte. Kanske att det påverkat lite både och. Såklart hade det varit skönt att ha ett ställe där jag kunde stanna under en längre period. Nu har jag fått prova på olika miljöer och se hur det är. Olika målvaktstränare och stilar. Främst tror jag det påverkat min utveckling positivt eftersom jag framför allt bytte (Luleå till Skellefteå) för att träna och komma upp i A-lagsmiljön, sa Härenstam i somras till hockeysverige.se.

Love Härenstam i St. Louis Blues-dräkten. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects