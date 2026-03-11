Love Härenstam har stått för en succésäsong i Södertälje.

Nu prisas han som både årets målvakt och årets rookie i HockeyAllsvenskan.

Love Härenstam får dubbla priser inför kvällens åttondelsfinal mot Mora. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån (Montage)

Inför årets säsong valde Love Härenstam att ta klivet till HockeyAllsvenskan för att få chansen att spela seniorhockey efter att ha spelat juniorhockey i både Luleå och Skellefteå.

Det har visat sig vara ett succédrag av den unge målvakten.

Love Härenstam har nämligen, som U19-spelare, gjort stor succé under sin första seniorsäsong. Han har tagit ett fast grepp om förstaspaden i SSK och trots att laget har haft en stundtals tuff säsong har Härenstam ändå storspelat. Talangen landade in på 92,0 i räddningsprocent samt 1,81 insläppta mål per match under 32 framträdanden i HockeyAllsvenskan. Han har därmed haft fjärde bäst räddningsprocent och näst bäst GAA av alla målvakter i ligan. Hans fem nollor var också delat näst bäst av ligans målvakter under grundserien.

Efter succésäsongen prisas nu 19-åringen som ”årets målvakt” i HockeyAllsvenskan. En jury som består av experter och journalister har röstat fram Härenstam som den bästa målvakten i HockeyAllsvenskan.

Love Härenstam prisas efter succén i Södertälje

Love Härenstam får motta priset som ”årets målvakt” på isen inför kvällens åttondelsfinal i Scaniarinken mot Mora. Det är däremot inte det enda priset som han får hämta. Härenstam får nämligen också ta emot utmärkelsen som ”årets rookie”.

– Den här säsongen har varit otroligt rolig och lärorik, nåt jag kommer bära med mig lång tid framöver, säger Härenstam i ett uttalande.

Som en del av vinsten tilldelas Love Härenstam 25 000 kronor att skänka till ”ett projekt eller en verksamhet som stärker svensk ishockey”.

– Jag väljer att skänka pengarna till Södertäljes hockeyskola och deras fortsatta satsning på att få fler barn i rörelse genom en gratis hockeyskola för alla, säger Love Härenstam.

Under årets säsong var Love Härenstam även förstemålvakt för Juniorkronorna på vägen till JVM-guldet. Han prisades sedan som turneringens bästa målvakt efter att ha storspelat på vägen till guldet.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects