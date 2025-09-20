Noll poäng efter tre matcher. Nu får Linköping också en mardrömsstart hemma mot Skellefteå och ligger under med 3-0 efter första perioden.

Då ryter Fredrik Karlström ifrån mot lagets prestation.

– Fan spela bara, åk fan lite och fan hjälp varandra där ute. Det är helt otroligt, säger Karlström till TV4.

Linköping fortsätter gå mycket tungt i SHL. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Linköping har fått en mycket tuff start på den nya SHL-säsongen och till lördagens hemmamatch mot Skellefteå saknades även storstjärnan Jakub Vrána efter den senaste tidens skriverier. Den tunga trenden fortsätter då också för östgötarna. LHC fick en mardrömsstart på matchen och Skellefteå gick upp i en 2-0-ledning redan efter fyra och en halv minut.

Skellefteås nyförvärv Oliver Okuliar gav bortalaget ledningen med sitt första mål i SHL efter att ha skjutit ett skott bakifrån målet som gick in via Jesper Myrenbergs rygg. Bara 25 sekunder senare small det igen bakom Myrenberg, den här gången var det Oscar Lindberg som gjorde sitt femte (!) mål för säsongen i den fjärde matchen sedan Ty Rattie slarvat med pucken i egen zon.

Linköping var helt under isen i matchen och Skellefteå dominerade spelet fullständigt. Skotten var 0-9 efter halva perioden och Skellefteå utökade sedan också till 3-0 efter ett mål av Victor Stjernborg.

– Det är ett bortalag som går på knock, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen.

Fredrik Karlström rasar: ”Tror att de är Sovjet”

Det dröjde sedan över 15 minuter (!) innan Linköping sköt sitt första skott på mål och tvingade Strauss Mann till en räddning. När signalen sedan gick efter 20 minuters spel gick lagen till paus med 3-0 till Skellefteå som också hade 12-3 i skott på mål. LHC-stjärnan Fredrik Karlström var sedan mycket irriterad över hur laget uppträdde i första perioden.

– Det är ihåligt. Vi dör igen efter första målet. Han skjuter bakom förlängda och den går in. Då blir det som att vi tror att de är Sovjet. Jag fattar inte hur vi kan dö så där efter ett mål. Det är helt otroligt, säger Karlström till TV4 och fortsätter:

– Vi blir tysta och det är bröst nedåt. Det har gått tre matcher och en period på säsongen. Det är för dåligt bara. Vi agerar inte när vi får pucken, vi står still och det är som att vi har sjutton kilo på axlarna när vi spelar. Fan spela bara, åk fan lite och fan hjälp varandra där ute. Jag vet inte vad jag ska stå här och säga. Jag vill bara gå in i omklädningsrummet och vi får ju fan prata ihop oss nu.

Mikael Håkanson: ”Det är horribelt dåligt”

Det var med andra ord en stor uppförsbacke direkt för LHC. Till den andra perioden gjorde Linköping flera förändringar, bland annat klev Waltteri Ignatjew in i kassen i stället för Jesper Myrenberg.

– Hockey går ut på att vinna i alla fall någon närkamp. Vi har ju i stort sett förlorat alla. Det är horribelt dåligt. Det är extremt tråkigt. Hockey handlar om ”emotions”, vinna sina närkamper och sedan spela därifrån. Men om man förlorar alla närkamper är det helt omöjligt att spela en bra match, säger tränare Mikael ”Musse” Håkansson till TV4 i pausen.

Skellefteå dominerade sedan även i inledningen av andra perioden och Rickard Hugg kunde skjuta 4-0 innan LHC ens fått ett skott på mål i perioden. Det hördes högljudda burop från hemmapubliken i Saab Arena efter målet.

Matchen pågår!