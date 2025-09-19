LHC-stjärnan var nära att lämna: ”Jättedåliga signaler”

Linköping har fått en tuff start på säsongen.

Sent på torsdagskvällen i SHL-kvällens eftersnack på Radiosporten kommer uppgifter om att storstjärnan Jakub Vrana vägrade teambuilding-aktiviteter – och var nära att lämna LHC.

– Det sänder jättedåliga signaler, kommenterar experten Johan Garpenlöv i radiosändningen.

Garpenlöv kritiserar Vrana.

Foto: Bildbyrån

På torsdagskvällen kommer uppgifter från Radiosporten att stjärnvärvningen Jakub Vrana var nära att lämna LHC redan efter bara veckor i föreningen.

Den tjeckiska stjärnan, som vunnit Stanley Cup med Washington visade tydligt missnöje tidigt. Detta efter att Linköping bjudit in honom till teambuilding-aktivitet i skogen.

Enligt Radiosporten ska han ha svarat: ”Jag är inte här för att vara i skogen, jag är här för att spela hockey”. Han hade börjat packa trunken.

Attacken: ”Det sänder jättedåliga signaler”

Johan Garpenlöv, expert och tidigare förbundskapten för Tre Kronor, gick till attack mot stjärnan.

– Det sänder jättedåliga signaler. Anledningen till att man gör det där från ledningen och ”Musses” håll, det är för att se vilken typ av karaktär som spelarna har. Han visar tydligt vilken karaktär han har och vill inte alls vara en bra lagkompis och verkligen hjälpa till och ställa upp. Det ser man också i början av säsongen från hans sida, säger han i sändningen.

Jakub Vrana har gjort noll poäng på tre matcher och LHC står på noll poäng hittills.