Timo Meier spelar VM-finalen trots knätacklingen på Oskar Sundqvist. En skandal, enligt Erik Granqvist, som även vill stänga av domarna.

– De borde vara avstängda i tio matcher eller gärna ett år, säger experten i Viapaly.

Erik Granqvist vill se domarna avstängda efter situationen mellan Meier och Sundqvist. Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Reaktionerna i Viaplay var starka redan när Oskar Sundqvist föll mot isen i Sveriges kvartsfinal mot Schweiz. Men efter att Timo Meier, som kom undan matchstraff, endast stängts av i en match, tog Erik Granqvist i ytterligare.

– Det är en skandal. Han ska ju vara avstängd i fem, tio matcher. Sundqvists karriär kan vara över. Det är så sjukt farligt det han gör, säger experten i sändningen VM-finalen mellan Schweiz och Finland.

Denna gång drar dock Granqvist det längre, med ord om domarna som valde att inte granska tacklingen.

– Att domarna inte kollar på det och använder video gör att de borde vara avstängda i tio matcher eller gärna ett år. Använd video för de här förseelserna, det är det som är meningen. Nu är det vad det är och Meier är med i finalen, säger han.

Sundqvist rullades ut i rullstol: ”Har väldigt tur”

Oskar Sundqvist hjälptes av isen i Tre Kronors 1–3-kvartsfinal, och kom aldrig tillbaka i spel. Han syntes senare rullas ut i en rullstol, med vad som verkade vara rejäl smärta i knät.

Timo Meier missade Schweiz semifinal mot Norge, men den vann värdlandet enkelt med 6–0.

– Man ska komma ihåg att han inte är en spelare i grunden. Han tar inte knäna på varje spelare i varje match. Det här var en dålig tackling och han har väldigt tur att få vara med i dag, säger Peter Forsberg i Viaplay-sändningen.

Finland vann sin semifinal mot Kanada med 4–2. VM-finalen pågår just nu.

Source: Timo Meier @ Elite Prospects