LHC:s besked – efter ryktena om stjärnan

Efter ryktena om att Jakub Vrana vägrat teambuilding-aktiviteter, har nu LHC uttalat sig om forwarden.

Forwarden är tveksam till spel, på grund av en känning.

Jakub Vrana. Foto: Bildbyrån

Sent på torsdagskvällen kom uppgifter från Radiosporten om att LHC:s stjärnvärvning Jakub Vrana vägrat teambuilding-aktiviteter. I stället ska han ha hotat med att packa trucken, och därmed lämna klubben.

På fredagen kom beskedet från Linköping att forwarden inte är säker för spel i morgondagens match mot Skellefteå.

”Han har fått en känning i ljumsken och är osäker till spel imorgon, lördag”, skriver klubben på sin hemsida.

Därmed lär ryktessnurran fortsätta i högvarv framöver kring den tjeckiske forwarden. Hittills har det inte blivit några poäng, varken för Linköping i tabellen eller från Vranas klubba.