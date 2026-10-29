Edwin Lundqvist får göra SHL-debut för "Ante" Karlssons Linköping.

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Linköping åkte på en rejäl smäll i tisdagens bortamatch mot Malmö Redhawks där östgötarna förlorade med hela 8-2 . Nu är det också ett brandskattat bottenlag som rest upp till Västerbotten för kvällens bortamatch mot regerande mästarna Skellefteå.

LHC saknar redan backarna Samu Niku och Mikko Kokkonen som skadades i förra veckans bortavinst mot HV71. I mötet med Malmö tappade Linköping ytterligare två backar. Linus Hultström blev avstängd i två matcher efter en våldsam crosschecking på Lauri Pajuniemi.

Max Martin skadades också i matchen mot Malmö och tidigare i dag kom ett tungt besked för LHC . Martin blir nämligen borta i fyra till sex veckor med en överkroppsskada.

Linköping saknar alltså fyra (!) ordinarie backar inför kvällens möte med Skellefteå AIK. Därmed har laget tvingats agera för att täcka upp i backkrisen.

Edwin Lundqvist och Oliver Ericsson SHL-debuterar för Linköping

Nu meddelar LHC att man plockat upp två juniorbackar som båda kommer att få göra SHL-debut i kvällens match. Det handlar om 18-åringarna Edwin Lundqvist och Oliver Ericsson som åker med A-laget upp till Västerbotten om kommer att finnas med i matchtruppen.

Edwin Lundqvist, med HC Vita Hästen som moderklubb, har gjort sex poäng på 16 matcher för LHC:s U20-lag under årets säsong. Han flyttade till Linköping 2023 och gör nu sin fjärde säsong i klubben där SHL-debuten nu stundar. Lundqvist har tidigare gjort landskamper för både Sveriges U16- och U17-landslag.

Oliver Ericsson kommer från Linköping och har spelat hela sin karriär i LHC. Han lyftes upp till U20-laget inför årets säsong och den defensive backen har noterats för 0+2 på 16 matcher under hösten. Nu väntar alltså en SHL-debut i moderklubben för försvararen.

Linköping ligger alltjämt på kvalplats, trots vinsterna mot HV71 och Örebro förra veckan. Efter tolv omgångar har LHC plockat tolv poäng.

Source: Edwin Lundqvist @ Elite Prospects