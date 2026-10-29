Max Martin fick en överkroppsskada i tisdags och kommer vara borta minst en månad.

Linköping HC har det tufft i SHL just nu. Laget ligger näst sist i tabellen och förlorade även i tisdags mot Malmö Redhawks med 8-2. Under matchen gick backen Max Martin av med en skada.

På Linköpings hemsida uppdaterar lagets fysioterapeut Carolina Koskinen om skadeläget i truppen, där hon meddelar att Martin blir borta minst en månad.

– Han ådrog sig en överkroppsskada under matchen mot Malmö och kommer att bli borta mellan 4–6 veckor.

Martin har till och från varit sjundeback och fick sitta på läktaren när Theodor Lennström kom tillbaka från sin skada. I tisdags var han uppställd i tredje backpar tillsammans med med amerikanen Zach Giuttari. Han har spelat sju matcher den här säsongen och stått för tre assistpoäng.

Backkris i Linköping

Skadelistan i Linköping är lång. Sedan innan är centern Ludvig Larsson och Samu Tuomaala långtidsskadade. Mot HV71 förra veckan blev även Sami Niku och Mikko Kokkonen skadade. Niku missar både matchen mot Skellefteå AIK och Frölunda HC den här veckan och ska utvärderas efter det. Kokkonen kommer inte vara tillbaka i spel innan landslagsuppehållet.

Till kvällens match saknar således Linköping fyra ordinarie backar, då även Linus Hultström missar matchen till följd av den avstängning han ådrog sig i samband med matchen mot Malmö.