Linus Hultström får matchstraff för den fula satsningen på Lauri Pajuniemi.

Foto: Bildbyrån/Montage

Linköping hade lämnat jumboplatsen i SHL efter förra veckans vinster mot HV71 och Örebro. Men under tisdagskvällen åkte LHC på en rejäl smäll nere i Skåne.

Direkt från nedsläpp var det spel mot ett mål där Malmö dominerade matchbilden fullständigt. Efter nästan sju minuters spel passade Janne Kuokkanen över till Lauri Pajuniemi som direktsköt in 1-0 för Redhawks. När målet kom hade Linköping fortfarande inte skjutit ett skott på mål.

Mot slutet av perioden kom även 2-0 för Malmö sedan Emil Sylvegård spelat in till Filip Björkman som satte sitt första mål för säsongen. Sedan tappade LHC det helt. Zion Nybeck och Oscar Fantenberg blev båda utvisad för "tripping". I spel fem-mot-tre kunde Oliwer Kaski skicka in 3-0 för Malmö.

Linus Hultström får matchstraff: "Den är inte vacker"

Utvisningarna fortsatte hagla för Linköping där Brendan Shinnimin åkte ut för en tripping. I slutsekunderna delade Linus Hultström sedan ut en ful crosschecking i ansiktet på Lauri Pajuniemi som blev liggande på isen. Slutsignalen för perioden hann ljuda innan straffet delades ut.

– Oj, han kommer upp med en dubbelfattad klubba där. Det ska videobedömas också, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.

Domarna videogranskade händelsen i periodpausen och Hultström tilldelades sedan ett matchstraff, 5+20, för crosschecking.

– Det är färdigspelat för Linus Hultström. Den där är inte vacker, några har kanske synpunkter på kraften i det men han har klubban i dubbelfattning och den är högt uppe på Pajuniemi, säger Edlund i pausen.

Linköping blir utspelade: "För fan upp till var och en"

Malmö vann skotten med 11-5 i första perioden och leder med 3-0. Zion Nybeck i Linköping var rejält missnöjd med lagets insats.

– Det är under all kritik. Vi vinner inga närkamper, det är för slarvigt nerifrån… Det är ingenting som är bra i den här perioden. Vi är inte riktigt påkopplade. Det gäller att ha ett snack nu i omklädningsrummet och göra allt vad vi kan för att vända på matchen, säger Nybeck till TV4.

Tränaren Anders "Ante" Karlsson var också rejält kritisk mot hur LHC uppträdde.

– Det är för jävla dåligt. Jag tycker inte att vi är närvarande över huvud taget, varken med eller utan pucken. Det är en väldigt dålig period. Nu är det för fan upp till var och en att ta tag i det. Det är professionella spelare, det kan inte se ut så här, säger LHC-tränaren som också gav sin syn på utvisningarna:

– Det är onödigt, framför allt Hultströms utvisning är fruktansvärt onödig.

Malmö Redhawks vinner med 8-2

I början av den andra perioden fick Malmö alltså inleda i spel fem-mot-tre och då gjorde Carl Persson först 4-0. Sedan fortsatte alltså PP-spelet efter Linus Hultströms matchstraff där Persson återigen blev målskytt för 5-0 till hemmalaget. Sedan drog Brendan Shinnimin på sig en ny utvisning och Malmö fick återigen spela fem-mot-tre. Då bombade Oliwer Kaski in sitt andra mål i matchen.

Malmö gjorde alltså fyra raka mål i powerplay för att gå upp till en 6-0-ledning hemma mot Linköping. LHC bytte då målvakt där Marcus Högberg fick kliva av till förmån för Waltteri Ignatjew. Bortalaget reducerade sedan genom David Bernhardt innan Malmö återigen gjorde mål när Thomas Berg-Paulsen satte 7-1. Linköping fick sedan in ytterligare ett tröstmål sedan Jakub Vrána blivit målskytt.

I tredje perioden utökade sedan Malmö igen då Robin Hanzl gjort mål. Det blev sedan inga fler mål utan lagen spelade av matchen som alltså slutade 8-2 till Malmö. Det är Linköpings andra rejäla bottennapp den här säsongen sedan han tidigare också förlorat med 9-2 mot Brynäs tidigare under hösten.

Malmö – Linköping 8–2 (3-0,4-2,1-0)

Malmö: Oliwer Kaski 2, Carl Persson 2, Lauri Pajuniemi, Filip Björkman, Thomas Berg-Paulsen, Robin Hanzl.

Linköping: David Bernhardt, Jakub Vrána.