Stjärnan stängs av - efter fula smällen

Linus Hultström stängs av efter crosscheckingen.

Linköping HC åkte på en riktigt stjärnsmäll i Malmö igår när man föll med 8-2. Mycket på grund av dålig disciplin där gästerna drog på sig mängder med utvisningar.

En av de var Linus Hultström som fick åka och duscha efter en ful crosschecking på Malmö Redhawks Lauri Pajuniemi. Ett tilltag som sågades av den egna tränaren Ante Karlsson.

– Hultströms utvisning är fruktansvärt onödig, sa han i TV4.

– Det är olyckligt att jag får upp klubban så högt. Det känns som han är på väg med händerna upp mot mig och jag försöker parera det. Den tar olyckligt. Jag vet inte hur hård smällen var men min klubba ska inte vara så högt. Framförallt sätter jag laget i skiten och det är det man mår dåligt över, säger han till Expressen.

Linus Hultström stängs av två matcher

Nu har disciplinnämnden kommit med sitt beslut i ärendet. Linus Hultström stängs av till och med 31 oktober och får böta 25 000 kronor. Han missar därmed två matcher.

Disciplinnämndens motivering lyder:

Nämnden finner det utrett att Linus Hultström gjort sig skyldig till Crosschecking. Det går inte att ursäkta handlingen med att intentionen var att stoppa spelet. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Läs hela beslutet här.