Kieffer Bellows blev tvåmålsskytt för Brynäs i klassikermötet med Leksand.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån & Sportbladet/Skärmdump

Det blir inget klassikermöte mellan Brynäs och Leksand den kommande säsongen 2026/27 sedan Leksand blivit degraderade till HockeyAllsvenskan . I kväll möttes lagen i stället för en träningsmatch som en del av försäsongen.

Leksand har tidigare vunnit mot SHL -motstånd i form av en 3-0-vinst mot Färjestad samt spelat jämnt med Frölunda, där det blev förlust efter straffar . Mot rivalen Brynäs gick det dock inte lika bra för masarna.

Brynäs var numret större i den första perioden och tog ledningen i powerplay sedan Leksands Tyler Angle blivit utvisad för "checking to the head". Där klev Kieffer Bellows fram. Först prickade han stolpen men pucken studsade tillbaka rakt ut till Bellows som kunde skicka in returen bakom en chanslös Robin Christoffersson i LIF-kassen.

Kieffer Bellows tvåmålsskytt för Brynäs mot Leksand

Senare kunde Brynäs även utöka till 2-0 sedan nyförvärvet Axel Rindell avlossade ett skott från blålinijen som styrdes in av Oskar Lindblom. I andra perioden kunde Brynäs också göra 3-0. Spetsvärvningen Julien Gauthier drev upp pucken och kom fri mot Christoffersson utan att få in pucken. På returen dök sedan Kieffer Bellows upp och petade in pucken för sitt andra mål i matchen.

I tredje perioden lyckades Leksand sedan reducera och spräcka Erik Källgrens nolla. Det var Oskar Lang som åkte bakom mål och fint spelade in till August Lissel som kunde sätta Leksands första, och enda, mål i matchen. Återigen var det alltså en av talangerna i Leksand som nätade.

Närmare än så kom dock inte Leksand utan Brynäs kunde hålla undan och slutresultatet blev också 3-1 till Brynäs som tar sin tredje raka seger. De har nyligen även vunnit med 3-1 mot Björklöven och 2-1 mot Djurgården och vinner nu alltså igen, 3-1 mot Leksand.

Brynäs har nu fyra vinster på fem försäsongsmatcher medan Leksand har tre vinster och tre förluster på sex matcher så här långt.

Leksand – Brynäs 1–3 (0-2,0-1,0-0)

Leksand: August Lissel.

Brynäs: Kieffer Bellows 2, Oskar Lindblom.