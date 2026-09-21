Jim Montgomery öser beröm över Theo Lindstein.

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Under vad som blev den första säsongen borta i Nordamerika gjorde Theo Lindstein 17 NHL-matcher för St Louis Blues. Men när träningslägret inför 2026/27 nu dragit igång blir det tydligt att den tidigare Brynäs IF-junioren gjorde mer än så.

I en intervju med The Athletic öser nu Blues huvudtränare Jim Montgomery lovord över den unge svensken. Inte minst i spelet med puck.

– Han kanske är vår bästa back på att flytta upp pucken till forwards och stötta upp direkt. Så fort någon är ledig – boom! Det är blad till blad och så är pucken borta, säger Montgomery.

Under de där matcherna i NHL fick Lindstein också spela många viktiga minuter, och det i en backuppsättning med sådana som Colton Parayko, Cam Fowler och Philip Broberg. Nu understryker NHL-tränaren att det inte heller rörde sig om någon tillfällig uppskattning.

– Han ser självsäker ut där ute. Han spelar på sina styrkor, vilket är skridskoåkningen. Hans uppspel och spel i omställningsfasen är där uppe med de absolut bästa i vårt lag, om inte bäst, säger Montgomery till The Athletic.

Väntas inleda i andra backparet i NHL: "Han är som en svamp"

Det där passningsspelet är också en stor anledning till att den tidigare JVM-backen nu väntas inleda säsongen i ett andra backpar intill Parayko. Det i premiären mot Dallas Stars natten till 3 oktober.

– Han är som en svamp, vilket är riktigt imponerande. När du får in en sådan kille tänker man: "Okej, han är redo att lära sig, han vill bli bättre." Att ha någon vid sin sida som vill lära sig gör en själv laddad, säger Parayko till The Athletic.

– Han kommer att bli en fantastiskt spelare över en lång tid framöver, tillägger han även.

Samtidigt hyllas Lindstein för sin förmåga att inte komplicera saker och ting.



– Det är en väldigt bra fråga, säger han om var det kommer ifrån.

– Jag har alltid spelat ett ganska enkelt spel. Jag har alltid varit en rörlig back med ett bra förstapass. Det har varit en stor del av min identitet under hela karriären, fortsätter han.

Samtidigt menar den tidigare SHL-talangen att han är medveten om att han börjar från noll och är där på träningslägret för att ta en plats.

– Det var en skön känsla att komma hit och få spela med Parayko igen, men det viktigaste är vad man gör efter det. Jag har fortfarande mycket kvar att arbeta på, säger han också.