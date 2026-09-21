Satte personbästa – säkras upp till 2031

Dallas Stars Sam Steel blir kvar till 2031.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images.

Nils Lundkvist och Oskar Bäck kan komma att kalla Sam Steel för sin lagkamrat en längre tid framöver.

Den nu 28-årige forwarden har suttit på ett kontrakt värt 2,1 miljoner dollar per säsong, och varit på väg in på sitt sista år i den tidigare överenskommelsen. Men nu meddelar Dallas Stars att den nyttige spelaren har säkrats upp genom ett nytt avtal.

Det hela handlar om en förlängning på fyra år, till 2031, som kickar in till 2027/28. Det nya värdet per säsong blir 3,7, vilket kan bli värt pengarna när lönetaket väntas höjas ytterligare under kommande år.

Sam Steel snittade runt 16 minuters istid per match förra året och nådde även personbästa i NHL sett till antal mål (12).

Steel valdes av Anaheim Ducks i första rundan av NHL-draften 2016, och tig sig sedan in i ligan efter ett JVM-guld med Kanada. Förra säsongens grundserie var även hans bästa sett till poäng på 33.