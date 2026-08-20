KARLSSON: Han kommer reta gallfeber på hela ligan

Phil DiGiuseppe stack ut i debuten. Foto: Måns Karlsson & Bildbyrån

HOLMEN CENTER (HOCKEYSVERIGE.SE)

Oväntad hetta

På matchkvalitén syntes det att det var försäsong. Det var få passningar som satt på bladet, det var mycket slarv och mycket nonchalans (framför allt från Brynäs). Dessutom verkade isen allt annat än bra för pucken studsade och for.

Men något som andades seriespel mer än försäsong var kampen och hettan. Känslan var att det här var två lag som gick varandra på nerverna. Inför matchen var det mycket kompissnack mellan de båda lagen, där spelare stod och småsnackade med varandra under uppvärmningen. Men sen var det irriterat. Det var flera efterslängar och ganska mycket gruff. Det var också väldigt mycket snack mellan båsen, vilket hördes i den i sammanhanget lilla arenan.

Dessutom var det irritation åt domarhåll, inte minst från Björklöven. Magnus Bogren var upprörd vid flera tillfällen och en gång hade den ena huvuddomaren ett långt snack med Löventränaren. Inte blev han på gladare humör när Brynäs sen också fick spela fem mot tre - och gjorde mål i den spelformen.

Och ja, nog hade Brynäs lite fördel av domsluten idag. Det går inte att komma runt det faktumet.

Björklövens öppna mittzon - Brynäs nonchalans

Eftersom det trots allt var "Lövens" första match för säsongen höll jag ett extra öga på dem.

Man ska inte dra för skarpa analyser av Björklövens match ikväll. Men en sak som stack ut åt det negativa hållet var deras otroligt öppna spel i mittzon. Det gick väldigt enkelt för Brynäs att ta sig ut från egen zon och in i offensiv zon, och väl där gick det också ganska snabbt för dem att skapa en målchans eller vara nära att skapa en målchans.

Kanske var det här en följd av att "Löven" gjorde sin första match, har många nya spelare, och att spelet helt enkelt inte satt. Kanske var det här något sorts bevis av att man inte har samma tempo i sig som ett på pappret vassare Brynäs, och att man helt enkelt inte hann med i den defensiva omställningen.

Eller kanske, kanske var det bara en enskild detalj i en försäsongsmatch i augusti. En detalj som kommer vara åtgärdad till nästa match.

Brynäs såg å sin sida nonchalanta ut. Man slarvade ordentligt i passningsspelet och orkade inte spela klart situationerna. Framför allt var det så i den andra perioden. När man väl växlade upp var man det bättre laget - men det finns definitivt mycket att slipa på.

Överlag går det att hävda att Björklöven ska gå ifrån nöjdast från den här matchen - förlusten till trots.

Christian Djoos osannolika comeback

Vi ska inte ta i så vi spricker, när det är den 20:e augusti och man har spelat tre försäsongsmatcher. Men jag måste säga att det är smått remarkabelt att vi ens få se Christian Djoos spela ishockey med tanke på de rapporter man ändå fått och det surret som gått. Till och med sportchefen Johan Alcén har antytt att det funnits en osäkerhet runt backens eventuella spel, och sa väl mer eller mindre rakt ut att de inte räknat med Djoos utan att "vi får se" om han kan spela och när han kan spela.

Nu har han dock funnits med på is under försäsongen och han har spelat matcher. Redan i säsongsdebuten mot Timrå IK gjorde han mål - och i kvällens match mot IF Björklöven slog han till igen.

När Djoos värvades hem för tre säsonger sedan var tanken att han skulle vara förstaback. Sen kom ju både Victor Söderström och Charle-Edouard D'Astous och tog över den rollen - medan Djoos hade kolossala problem att prestera. Han var skadad och när han väl spelade såg han skadad ut. Han var enormt orörlig och långt ifrån den nivå som gjort honom till en toppback i Europa. Och förra säsongen såg det ännu värre ut, innan man till sist lade ner säsongen i december.

Nu, nio månader senare, ser Djoos ut som en back som ska vara gjuten på sex backar iBrynäs IF. Och kommer han ens nära den nivå han värvades för att hålla...då ser Brynäs backsida ruskigt bra ut.

Nyförvärvens insats - Björklöven

I Björklöven fick vi inte se skadade Lucas Wallmark. Men övriga nyförvärv var med och debuterade ikväll (eller gjorde comeback, i Lucas Ekeståhl Jonssons fall).

Jag tycker de nya backarna såg oväntat bra ut, i alla fall i spelet med puck. Niemelä och Ekeståhl Jonsson hade det däremot lite tuffare utan puck. Josiah Didier hade inte lika stora problem med den stora isen som jag hade trott. Teemu Reunanen såg ut som en habil tvåvägsback som gjorde det helt okej utan att för den sakens skull vara det minsta flashig. Alfred Barklund var anonym - och det är väl ett gott betyg.

Lassi Lehtinen är ju kanske den spelaren man satte mest under lupp en sådan här kväll, och han såg faktiskt stabil ut. Man är ju minst sagt nyfiken på hur han kan studsa tillbaka efter den mardrömssäsong han hade i HV. Och framför allt eftersom han knappt stått en match under 2026.

De nya stjärnforwardsen Robin Kovács, Chris DiDomenico och Phil DiGiuseppe stack inte ut så mycket rent spelmässigt. De såg okej ut i PP-spelet men skapade inte så mycket i fem mot fem. DiGiuseppe var dock inblandad i en del hetta och såg inte ut att vika ner sig i sådana situationer. Han kommer reta gallfeber på hela ligan - och sannolikt bli en publikfavorit i Umeå. Han var inblandad så fort det var lite gruff på isen och såg snarare ut att söka upp gruffet än att vika därifrån.

Den sista värvningen, den svårbedömde Tristan Robins, såg helt okej ut. Han skapade lite och såg ut att vara ansvarstagande. Men ingen stjärna på något vis.

Brynäs nyförvärv

Brynäs hade också en debutant: Jaret Anderson-Dolan. Han anslöt till Gävle så sent som för några dagar sedan och har knappt tränat med laget. Han är dessutom jetlagad. Men nog såg han ändå ut som ett okej tillskott. Han hade framför allt oväntat mycket fart i benen - inte minst i första perioden. Han spelade center ikväll och lär få göra det fram tills dess att Milton Gästrin är tillbaka från skada. Sen får vi se om Brynäs fyller truppen med en ny center - eller om man plockar in en vinge och behåller "JAD" som center fram tills dess att Nicklas Bäckström eventuellt kommer tillbaka.