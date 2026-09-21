Första Enroth-nollan säkrad: "Den satt långt inne"

Jhonas Enroth spikade igen för första gången i AIK.

Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Topptippade AIK Hockey har inte riktigt fått den start på 2026/27-säsongen som man önskade. Inför och under andra HA-omgången blev det tydligt – på hur Viktor Tuurala särade på sina stjärnor, Scott Pooley och Ryder Rolston, men också utifrån att puckarna inte trillade in.

– Det är väl inte jättebra. Vi måste steppa upp här, sa Oliver Johansson i TV4 vid första pausen mot Kalmar HC och fortsatte om vad som behövde bli bättre till fortsättningen av mötet.

– Det är allt. Farten, vinna puckar, få skott på mål.

I 1–3-premiären mot MoDo var det tillsläppta frilägen genom slarv i bytena som ställde till det, och mot Kalmar behövde Jhonas Enroth återigen rädda en hel del puckar.

– Vi vill mycket, lite väl mycket ibland. Det är väldigt forcerat från vår sida, tycker jag. Mycket slarv tyvärr. Jobbet finns där, men vi slarvar lite för mycket fortfarande, sa Viktor Lennartsson inför sista 20.

– Jag tycker att vi ska ta det lite lugnare generellt. Det gäller även i powerplay, att vi tar det lugnare med puck. Vi är ett skickligt lag och vet vad vi ska göra, men just nu är det lite stressigt.

Hyllas ändå: "Gillar hur vi kommer ihop som grupp"

46 minuter i mötet på Hovet kom dock det där första målet.

Edvin Isén spelade pucken längs med blålinjen och det efterföljande skottet från Anders Grönlund styrdes in i Kalmar-målet av 21-årige Borna Kopac. Plötsligt hade AIK en ledning trots att Kalmar faktiskt fått iväg fler försök på mål.

När Kalmar sedan tryckte mot slutet av mötet plockade man ut Brett Brochu ur buren. Draget resulterade dock bara i 2–0 och 3–0 i tom bur. De som fick jubla var Scott Pooley och Oscar Nord.

När slutsignalen ljöd hade Tuurala vunnit mot sitt tidigare lag och inkasserat sin första seger som AIK-tränare. Mycket tack vare matchens lirare för dagen: Jhonas Enroth.

– Spelmässigt är det väl ingen perfekt insats av oss, men vi gillar mentaliteten, hur vi kommer ihop som grupp. När det finns tillfälle att bli frustrerade i andra perioden håller vi ihop energin i båset. Sen har vi tålamod i vårt försvarsspel, vi blir inte stressade. Därifrån kan vi chippa av bitar och hitta momentum, säger Tuurala i TV4.

Enroth om första nollan: "Fick jobba ordentligt"

Den nu 38-årige målvakten räddade totalt 31 skott, mot Kalmars 20.

– Den satt långt inne, men otroligt skönt att få första trean och nollan ur vägen. Matchen var faktiskt rätt så tuff. Första perioden hade de rätt mycket, med powerplay direkt där man fick jobba ordentligt hela vägen. Det var först i slutet som det var lite lugnare framför mitt mål.

– Det händer lite mer i Hockeyallsvenskan faktiskt. Man får vara påslagen hela tiden. Den offensiva skillsen är bra, men det blir kanske lite fler misstag framför en.

AIK – Kalmar: 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

AIK: Borna Kopac, Scott Pooley, Oscar Nord.

Kalmar: -