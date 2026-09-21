Uppgifter: Nobbar SHL-konkurrenterna – förlänger

Mark Friedman ser ut att bli kvar i Rögle efter 2026/27.

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Det var svårt att missa Mark Friedman under första året i SHL. Det fysiska spelet satte sina spår direkt och redan några matcher in blev kanadensaren också en publikfavorit i Ängelholm och Rögle BK. Men framgång har sina nackdelar.

Nu kommer Expressen med uppgifter om 30-åringes framtid – efter att flera SHL-konkurrenter skapat stor dragkamp.

Enligt kvällstidningen kommer 2026/27 inte att bli Friedmans sista i Rögle. Trots intresset från de andra lagen ska backen hela tiden varit tydlig med att han velat stanna. Det har gjort att parterna nu också ska vara överens om en förlängning. Källorna till Expressen uppger att det ska handla om ett nytt kontrakt skrivet till 2029.

Toronto-födde Mark Friedman valdes av Philadelphia Flyers i tredje rundan av NHL-draften 2014. Han avslutade sedan sin college-resa i NCAA, innan flera års kamp mot NHL började. När backen skrev på för Rögle var det med 99 framträdanden på den största scenen, samt 282 i AHL.

Denna förlängning med Rögle vänas bli officiell inom kort.