Elvenes höjer ribban: "Spelar min bästa hockey med Björn"

Lucas Elvenes siktar ännu högre 2026/27.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter tre framgångsrika säsonger i Leksand valde Lucas Elvenes att lämna Dalarna för en flytt till Småland. Det till ett Växjö Lakers där Björn Hellkvist var tränare. Flytten blev en succé och på 51 grundseriematcher svarade Elvenes för tolv mål och totalt 50 poäng.



– Bra medspelare är det största varför det blev 50 poäng, säger Lucas Elvenes till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag spelade i ett bra lag och hade en frihet från spelarna jag spelade med och som lärde känna mig, Dennis (Rasmussen), Joel (Persson) och såklart Björn. Jag fick vara mig själv fullt ut och då blev det bra.



Fick du en annan roll av Björn Hellkvist i Växjö jämfört med den du hade under honom i Leksand?

– Nej, jag hade lite samma i Leksand på det viset. Största anledningen till att det gick bra var, som jag sa att jag spelade med så pass bra spelare att man kunde få lite gratisgrejer.

– Lade jag en passning fick jag tillbaka något ännu större. Det är den största anledningen.

En viktig Björn: "Jag vågar göra misstag"

En som betytt och betyder mycket för Lucas Elvenes är Björn Hellkvist.



– Han betyder mycket. Jag tror att det här blir min elfte säsong med Björn. Jag spelar min bästa hockey med Björn och vågar göra misstag, inte allt för många (skratt), och får spela mitt spel fullt ut.



Vad är hans styrka som ledare?

– Hans individuella sätt med spelarna, att han kommer nära varje spelare och får dig att känna dig lugn och trygg.

– Det gör så mycket för spelarna i laget att få en att känna sig som hemma. När man är trygg blir det också att man alltid kommer till hallen med ett leende. Dessutom är han en väldigt smart hockeycoach och har mycket hockey i sig. Han har många tips och knep som man kanske inte tänker på.

Lucas Elvenes under SHL:s upptaktsträff 2026.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån.

Är pappa, Stefan Elvenes, uppe och tittar något?

– Ja, han är uppe och tittar väldigt ofta. Så mycket han bara kan. Han har också fullt upp med scoutingen så ibland går det inte. När han väl har chansen och det går med jobbet är han alltid och kollar.



Vad har han betytt för dig som hockeyspelare?

– Allt. Han är min största förebild. Det är han som lärt mig allt. Såklart att jag lärt mig själv mycket, men det är han jag ringer varje dag och efter varje match för att prata.

Siktar ännu högre: "Vill göra det bättre"

Vilka är dina personliga förväntningar på den här säsongen?

– Personligen vill jag göra det ännu bättre än jag gjorde förra säsongen. Poängmässigt vill jag vara där och göra det bättre.

– Som lag vill jag att vi ska komma längre än till en semifinal och att vi ska vinna guld.



Du är social och verbal på alla sätt, men vem är du i Växjös omklädningsrum?

– Likadan. Ännu mer till och med, säger Lucas Elvenes med ett skratt och fortsätter:

– Jag hörs mycket och den här biten. Jag älskar alla grabbar i det här laget och då är det inte så svårt och man blir glad, så jag är social och verbal i omklädningsrummet också.

Peter Cehlárik saknas i SHL-starten av skatteskäl.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Till den här säsongen får Lucas Elvenes även ner en vän från Leksandstiden, Slovakiens Peter Cehlárik.



– Han missar någon match, men sedan kommer han och det ska bli suveränt. Han kommer tillföra mycket offensivt eftersom han har en offensiv spets som inte många andra har.

– Han har ett spelsinne, vågar göra saker och lägga avgörande grejer som vi behöver i Växjö. Peter har visat att han har en hög, hög nivå i sig, så det kommer falla ut perfekt.

En final – mot Rögle? "Alltid laget jag spelar i"

Hur mycket lockar det att få spela en finalserie mot Rögle BK?

– När vi kollar tillbaka på förra säsongen blev det inte som vi ville att det skulle bli. Vi alla är hungriga, vill komma dit och göra det mycket bättre än senaste säsongen.

– Vi alla vet vad som står på spel och det var mycket nytt för många, även för mig, och sedan har vi många som vunnit guld så vi fick verkligen se hur det behöver se ut för att vinna. Så den här säsongen ska vi vara ännu mer redo.



En final mellan Växjö och Rögle, vilket lag tror du pappa håller på då?

– Han håller alltid på det laget jag spelar i, avslutar Lucas Elvenes med ett leende.