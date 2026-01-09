Återvänder till Sverige – klar för SHL-spel

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalle Miketinac är tillbaka i svensk hockey.

Centern är klar för SHL-spel och skriver på för Örebro Hockey.

– Det är en användbar spelare, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Kalle Miketinac är klar för spel i Örebro resten av säsongen. Foto: Vesa Popponen/All Over Press/IMAGO

Tidigare i veckan meddelade Örebro att de går skilda vägar med floppvärvningen Sean Malone som i stället fortsätter sin karriär i Schweiz. Sedan dess har SHL-klubben varit på jakt efter en ny center.

Nu har Örebro också fått napp. Närkingarna meddelar på sin hemsida att de har gjort klart med 26-årige Kalle Miketinac som skriver på ett avtal för resten av årets säsong.

– Vi är glada över att kunna välkomna Kalle till oss. Det är en användbar spelare som vi kommer få nytta av i alla olika typer av spelformer. Med Kalles intåg breddar vi truppen, samtidigt som vi fortsatt är aktiva på marknaden för att förstärka laget ytterligare, säger klubbens sportchef Henrik Löwdahl.

Kalle Miketinac kommer närmast från spel i Vasa Sport i Finland. Tidigare i sin karriär har han spelat juniorhockey i Frölunda innan han sedan tog steget till HockeyAllsvenskan. Där spelade han för Oskarshamn, Karlskrona och Kristianstad innan genombrottet kom i Mora. Säsongen 2022/23 gjorde Miketinac succé med 37 poäng på 48 matcher för Mora och han fick sedan ett kontrakt i Liiga med Vasa Sport. Han har tidigare gjort två SHL-matcher, för Frölunda och Färjestad, men får nu sin första riktiga chans i toppligan.

Kalle Miketinac klar för Örebro – och förlänger med Vasa Sport

Miketinac är den senaste spelaren att lämna Vasa Sport. Ligajumbon har valt att sälja av flera av sina spelare sedan Liiga beslutet att stänga ligan för nedflyttning. Sedan tidigare har svenske Sebastian Stålberg också sålts till Kärpät och nu säljs även Miketinac till Örebro.

Den 26-årige centern kommer dock att återvända till Finland nästa år. I samband med att han värvas till Örebro meddelar också Vasa Sport att Miketinac har skrivit på ett nytt avtal med klubben som sträcker sig över säsongen 2026/27.

– Jag är glad att kunna meddela att jag har skrivit kontrakt med Sport inför nästa säsong och jag ser redan fram emot att få träffa så många av er som möjligt när nästa säsong drar i gång igen i höst, säger Miketinac på Vasa Sports hemsida.

Kalle Miketinac har gjort tre säsonger i Liiga där han har producerat 64 poäng på 132 matcher för Vasa Sport.

Source: Kalle Miketinac @ Elite Prospects