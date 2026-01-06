Klart: Floppvärvningen får lämna

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ett mål på 31 matcher.

Det blev floppvärvningen Sean Malones facit i Örebro.

Nu går parterna skilda vägar.

Sean Malone lämnar Örebro för en återkomst till SCL Tigers.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Örebro meddelar via sin hemsida att man enats med floppvärvningen Sean Malone om att bryta avtalet. Amerikanen hade ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen, men parterna har nu kommit överens om att gå skilda vägar.

Malone noterades för ett mål och totalt nio poäng på de 31 SHL-matcher han gjorde med Örebro.

– Säsongen har inte blivit som varken vi eller Sean önskade och det känns därför bra att vi nu kommit fram till att avsluta kontraktet. Samtidigt har vi kommit överens med SCL Tigers, där Sean nu kommer fortsätta säsongen, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Säljs tillbaka till sin tidigare klubb

Malone återvänder till schweiziska SCL Tigers, där han förra säsongen slutade på en tredjeplats i lagets interna poängliga med sina 30 poäng på 39 matcher. På sin sajt skriver Örebro att övergången skett genom en försäljning.

– Det här är en bra lösning för båda parter. Vi kom överens om att släppa Sean, så det har inte varit så dramatiskt, säger Löwdahl.

Vidare berättar Löwdahl att arbetet fortsätter med att förstärka truppen, och att man initialt väljer att plocka hem utlånade Svante Sjödin från Västerås i Hockeyallsvenskan.

Source: Sean Malone @ Elite Prospects