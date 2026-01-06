Spelarflykten från Vasa Sport har börjat.

Först ut att säljas är svenske Sebastian Stålberg – som byter till konkurrenten Kärpät.

Sebastian Stålberg byter klubb i Finland. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Efter beskedet om att Liiga stängs för nedflyttning den här säsongen har tabelljumbon Vasa Sport börjat erbjuda ut sina spelare för att få in pengar. Bland annat har svenske centern Johan Sundström pekas ut som en potentiell försäljning av Vasa.

Men det blir en annan svensk som blir först att lämna Vasa Sport efter beskedet att klubben avser att sälja av spelare.

Sebastian Stålberg, 35, har gjort sex säsonger i Vasa och varit lagets poängkung den här säsongen. Men nu lämnar han klubben och är i stället klar för Liiga-konkurrenten Kärpät på ett avtal för resten av årets säsong.

– Det finns så mycket jag skulle vilja säga, men framför allt vill jag tacka Vasa. Jag vill tacka hela staden för att ni har tagit emot mig och min familj på ett fantastiskt sätt och gjort denna stad till vårt andra hem. Vi är så tacksamma för vår tid här i Vasa, men tyvärr tar min resa i Vasa slut idag, säger Stålberg i ett uttalande på Vasa Sports hemsida.

Sebastian Stålberg kom till Vasa Sport först 2020 och har därefter varit en ledande spelare för klubben. Bland annat var han lagkapten för Vasa mellan 2022 och 2025.

– Ett enormt stort tack till ”Sebbe” för de gemensamma åren, för det arbete han gjort för klubben och naturligtvis allt gott i framtiden. Näst flest Liiga-matcher i Sport-tröjan och tre säsonger som lagkapten säger mycket om mannens meriter. En av de mest betydelsefulla spelarna i klubbens Liiga-historia, säger klubbens VD Jonne Kemppainen.

Ny klubbadress blir alltså Kärpät. Där blir Stålberg lagkamrat med svenskarna Niklas Rubin, Samuel Jonsson och Marcus Björk.

– Vi har många skador på forwardssidan just nu, och att få in Stålberg till laget kommer väldigt lägligt. Han är en erfaren anfallare som redan har visat sina färdigheter i Liiga. Han är en högkvalitativ spelare som håller sig lugn och fattar rätt beslut i pressade lägen. Han ger oss fler alternativ i powerplay och kommer att stärka vår offensiv, säger Kärpäts sportchef Kimmo Kapanen.

Under årets säsong har Sebastian Stålberg stått för 23 poäng på 35 matcher och han har därmed varit poängbäst i Vasa Sport. Totalt har forwarden gjort 153 poäng på 327 matcher i Vasa Sport. Tidigare i sin karriär har 35-åringen 245 SHL-matcher för Frölunda, där han var med och vann SM-guld både 2016 och 2019.

