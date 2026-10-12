Malmös besked: Kallar hem talangen

Kalle Hmeström och Isac Nilsson. Foto: Bildbyrån.

Malmö Redhawks-talangen Kalle Hemström lånades ut till Nybro Vikings IF inför årets säsong. Nu meddelar Malmö att den 19-årige forwardstalangen hämtas tillbaka och blir en del av SHL-truppen igen, efter att Redhawks bland annat drabbats av långtidsskada på Fredrik Händemark.

Samtidigt meddelar Malmö att Isac Nilsson går i motsatt riktning och lånas ut till hockeyallsvenska Nybro. Forwarden har varit ombytt och en del av truppen i fem SHL-matcher så här långt.

– Kalle har gjort det bra i Nybro och vi vill testa honom i SHL-miljö igen. Han är också en center, vilket gör att vi får ännu ett komplement nu när ”Frippe” (Fredrik Händemark) är borta. Isac behöver speltid i seniormiljö för att fortsätta utvecklas. Vi har ett bra samarbete med Nybro, vilket gör att vi kan hitta de här lösningarna som gynnar båda parter, säger Malmö Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt till hemsidan.

- Uttrycket ”det går snabbt i hockey” stämmer väl in på dagens händelser. Blev kontaktad av Malmös sportchef Oscar Alsenfelt idag då de drabbats av skador på forwardssidan och återkallar därför Kalle. Men glädjande är att vi får Isac Nilsson till oss som är en skridskostark, hårt arbetande forward som besitter fina offensiva skills. Isac kommer redan ikväll till Nybro och gör sitt första ispass redan imorgon tisdag. Gällande lån så är detta inga konstigheter. Vi vet förutsättningarna med att spelare kan återkallas vilket vi måste acceptera, säger Mikael Aaro, sportchef i Nybro till klubbens hemsida.