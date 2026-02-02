Talangen skriver SHL-kontrakt: ”Otroligt stolt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter att 18-årige Kalle Hemström gjort 20 matcher i Malmö Redhawks A-lag belönas han nu med ett SHL-kontrakt.

– Otroligt stolt över att få skriva ett flerårigt kontrakt med klubben, säger Hemström på lagets hemsida.

Samtidigt kommer centern snart få göra debut i Juniorkronorna.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Nu står det klart att Kalle Hemström skriver A-lagskontrakt med Malmö Redhawks. Centern har inte fått igång poängproduktionen i SHL, men i U20 Nationell har han hittat formen, där han producerat 20 poäng (14+6) på 19 matcher.

– Kalle är en Redhawks-produkt som gått genom hela vår verksamhet. Han har tagit kliv successivt, och när han fått chansen nu i SHL har han visat att han kan hantera de olika beståndsdelarna som krävs i denna liga. Han är junior fortsatt nästa år – det i kombination med hur han hanterar spelet nu gör att ingen egentligen kan veta hur bra han kan bli, säger Malmö Redhawks sportchef, Oscar Alsenfelt på klubbens sajt.

18-åringen ser själv fram emot att fortsätta sin karriär med Malmö Redhawks A-lag.

– Jag har spelat i Malmö Redhawks sedan skridskoskolan och är otroligt stolt över att få skriva ett flerårigt kontrakt med klubben. Den sportsliga ambitionen är väldigt hög, men jag hoppas förutom det att jag, både på och utanför isen, får chansen att bli en bra förebild och inspiration för de yngre i klubben, precis som många varit för mig, säger Kalle Hemström.

Kontraktet sträcker sig fram till säsongen 2027/2028.

Tar klivet in i Juniorkronorna

Utöver fortsatt spel i SHL kommer Kalle Hemström att representera det svenska juniorlandslaget i början av februari där han gör debut för Juniorkronorna. Den guldvinnande förbundskaptenen Magnus Hävelid lyfter Hemströms utveckling i en intervju med Hockeysverige.se.

– Han växer i kroppen och spelar många minuter i Malmös A-lag. Då brukar framför allt spelet utan puck utvecklas. Inte minst i ansvarstagandet men även det fysiska spelet börjar komma. Är du med i SHL har du fått ett förtroende av tränarna, säger Hävelid.