Jonathan Davidsson har ställts åt sidan av Skellefteå.

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Inför gårdagens prestigemöte med Luleå fick Skellefteå tillbaka nyförvärvet Andro Kaderli som gick rakt in i laguppställningen . Skellefteå körde sedan över rivalen och vann med hela 6-1 hemma i Västerbotten efter en dominant insats.

Eftersom Kaderli är tillbaka har Skellefteå nu en komplett forwardsuppsättning där alla 14 spelare är tillgängliga för spel. Det innebär dock att en spelare hamnar utanför truppen och tvingas sitta på läktaren för att följa lagets matcher.

För tillfället är det Jonathan Davidsson som ställs åt sidan och lämnades utanför laget i gårdagens match mot Luleå.

– Den är tuff, och det är alltid tufft att sätta någon på sidan. Nu är alla 14 forwards redo, och jag kan inte säga att jag sätter någon på sidan för att den varit dålig utan alla har varit bra. Det är ett lyxproblem, säger tränaren Daniel Hermansson till Norran.

Jonathan Davidsson om petningen i Skellefteå: "Ska visa det"

Jonathan Davidsson tränade som extraforward under onsdagen och ser därför ut att hamna utanför även i morgondagens hemmamatch mot Malmö Redhawks . Nu berättar 29-åringen att han är fast besluten att kämpa sig tillbaka in i laget igen.

– Det är inte här jag vill vara. Det gäller att jobba hårdare och visa att jag ska vara en del i laguppställningen, säger Davidsson enligt Norran.

Jonathan Davidsson, som tidigare under dagen kopplades ihop med Djurgården , ser dock inget negativt med att behöva tävla om speltiden i Skellefteå.

– Det är mycket konkurrens, men jag ser det som något positivt. Vi vill bli bättre och ha en chans att vinna i år, och då krävs det konkurrens, avslutar 29-åringen.

Förra säsongen noterades Jonathan Davidsson för 14 poäng på 54 matcher på vägen till SM-guldet med Skellefteå. Forwarden gör sin tredje säsong i Västerbotten och har sammanlagt spelat 255 SHL-matcher i sin karriär där han tidigare även har representerat Djurgården och HV71 .