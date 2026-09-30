Olli Palola förlänger karriären.

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Olli Palola har tillbringat flera år i svensk ishockey där han har representerat ett flertal olika SHL-klubbar.

Sedan 2024 har veteranen dock flyttat hem till Finland igen. Han spelade först för Ässät men bytte förra säsongen till Ilves. Den målfarlige forwarden lämnade dock Ilves efter säsongen och har därefter gått klubblös.

Nu är 38-åringen dock klar för en fortsättning i Liiga. Han förlänger karriären och skriver på för en ny klubb hemma i Finland. Palola presenteras av HPK där han har skrivit på ett korttidsavtal som gäller fram till 1 november.

– Med Olli kommer vi att få mycket erfarenhet i laget. På grund av skador behövde vi mer bredd i anfallet. Olli är en avgörande spelare som också ger oss möjligheter i vårt powerplay, säger scouten Jukka Voutilainen, med ett förflutet som stjärnspelare i HV71, via HPK:s hemsida .

Olli Palola förlänger karriären hemma i Liiga

I HPK blir Olli Palola lagkamrat med svenskarna Jacob Crespin och Hugo Gabrielson. HPK blir också Palolas sjätte Liiga-klubb i karriären.

Olli Palola flyttade till Sverige första gången 2016/17 och gjorde då succé för Växjö Lakers. Palola gjorde 21 mål och 48 poäng på 52 matcher och han kom därmed trea i både skytteligan och poängligan i SHL. Efter flera år i KHL återvände Palola till Sverige och skrev på för Rögle inför säsongen 2020/21. Där gjorde han 26 poäng på 43 matcher i grundserien och var sedan Rögles bästa målskytt i slutspelet med sex fullträffar när klubben gick till SM-final 2021.

Finländaren gjorde sedan ytterligare två inhopp i svensk hockey då han spelade för Timrå säsongen 2022/23 samt för Oskarshamn 2023/24. Totalt har Palola gjort 48 mål och 94 poäng på 145 SHL-matcher.

Hemma i Finland har Olli Palola vunnit skytteligan två gånger, både 2014 och 2015. Han spelade också VM för Finland både 2014 och 2018, där han tog VM-silver 2014.