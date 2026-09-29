Mardrömsstarten: "Alldeles för tamt"

Under tisdagskvällen var det dags för säsongens första möte mellan Skellefteå AIK och Luleå Hockey. Båda lagen kom från två raka förluster och var ute efter ett trendbrott. För Skellefteås del har effektiviteten varit problemet på slutet.

-- Jag tycker vi var lite runda i spelet senast, många bra delar, men just den där sista delen behöver vi hitta idag, sa tärnare Andreas Hermansson inför nedsläpp.

Mardrömsstart för Luleå

Och nog hittade Skellefteå den där sista delen. Efter en stark inledning kunde Jonathan Pudas skicka in 1-0 i powerplay för hemmalaget efter 12 minuters spel. Bara ett par minuter senare ökade Mikkel Aagaard på till 2-0 när han påpassligt höll sig fram och vispade in en retur.

Med 30 sekunder fullbordades Luleås mardrömsperiod när Pär Lindholm i ett friläge kunde lyfta upp en back hand i taket fram till 3-0.

-- Slarvigt. Det är 30 sekunder kvar, surt att släppa in en där också. Det finns mycket mer att hämta, säger Pontus Andreasson efter den första perioden.

Andreasson fortsätter sitt resonemang.

-- Det är alldeles för tamt där ute. Vi är sega i situationerna, inte tillräckligt hårt ut med ettan, inte med tvåan. Jag tycker de vinner alldeles för många andrapuckar. Vi måste upp.

Även Dennis Hall var besviken efter första perioden.

-- Vi måste ju rycka upp oss i mittzonen. De får ju vandra rakt igenom oss. På sista målet har vi noll förståelse för klockan.

Matchen pågår!