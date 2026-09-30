Efter tio år i klubben – skriver nytt långtidskontrakt

Jared Bednar blir kvar i Colorado Avalanche i flera år framöver.

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Jon Cooper är den tränare som har varit i sin NHL -klubb längst då han tog över Tampa Bay Lightning 2013. Tvåa på den listan är Jared Bednar i Colorado Avalanche.

Bednar anställdes som huvudtränare för Colorado Avalanche 2016 då han tog över efter legendaren Patrick Roy. Under Bednars ledarskap har Colorado sedan återigen lyft till att bli ett topplag i NHL. Laget kom förvisso överlägset sist i hela NHL under Bednars första säsong 2016/17, men därefter har Colorado gått till slutspel nio säsonger i rad.

Colorado Avalanche vann då Stanley Cup 2022 och Jared Bednar har även lett klubben till två Presidents' Trophys då laget var bäst i grundserien både 2020/21 och 2025/26.

Jared Bednar stannar i Colorado Avalanche till 2031

Jared Bednars kontrakt med Colorado skulle gå ut efter årets säsong men under onsdagen bekräftar klubben att avtalet förlängs. Bednar har skrivit på ett nytt fyraårskontrakt med klubben som innebär att han nu är kontrakterad i klubben till 2031.

– Jag är otroligt glad och tacksam att få fortsätta leda den här gruppen. Jag och min familj har älskat att vara en del av klubben sedan dag ett och jag kan inte tacka Kroenke-familjen (ägarna) och Joe Sakic nog för deras stöd. Jag ser fram emot att fortsätta jobba hårt varje dag den här säsongen och framåt för att nå vårt mål att vinna en till Stanley Cup, säger Bednar på "Avs" hemsida .

Om Jared Bednar fullföljer kontraktet kommer han alltså att ha coachat Colorado Avalanche under 15 års tid.

– Jared har gjort ett fantastiskt jobb det senaste decenniet och enligt mig råder det inga tvivel om att han är den bästa coachen för vår grupp. Vi är väldigt glada att ha kvar honom i båset och vi är säkra på att hans närvaro kommer att maximera lagets potential så länge vår kärngrupp är intakt, säger general managern Joe Sakic.

I natt spelar Colorado Avalanche sin första match för den nya NHL-säsongen när Los Angeles Kings står för motståndet hemma i Denver.