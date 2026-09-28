Andro Kaderli kommer att göra sin riktiga debut för Skellefteå under tisdagen.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Skellefteå AIK har ett rivalmöte mot Luleå Hockey i morgondagens SHL-omgång. Då kommer också ett nyförvärv att få göra debut för klubben. Det handlar om schweizaren Andro Kaderli, som hämtades in från Leksands IF inför den här säsongen.

Forwarden åkte på en skada under försäsongen och har varken spelat i CHL eller SHL. Nu väntas han få kliva in i ett stekhett möte mot Luleå på hemmaplan i sin första match.

Förra säsongen stod han för 13 poäng på 49 matcher i Leksand. Dessutom blev det 76 utvisningsminuter där den unge spelaren utmärkte sig både i det fysiska spelet och som retsticka.

När Andro Kaderli nu gör debut för sin nya klubb är det en injektion de hoppas få mot Luleå. De regerande mästarna gick nämligen något tungt förra veckan med förluster mot både HV71 och Örebro Hockey.