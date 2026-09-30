Fredrik Händemark utgick skadad för Malmö i lördags.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det blev ingen rolig hemmapremiär för Fredrik Händemark och Malmö Redhawks i lördags. Laget förlorade, 1-2, mot Frölunda och Händemark tvingades kasta in handduken tidigt in i matchen.

Endast efter 18 sekunders istid klev Malmökaptenen av med en skada och han återvände sedan inte till spel. Det har sedan varit en orolig väntan för skåningarna i väntan på besked om skadans omfattning.

Nu bekräftar Malmö Redhawks att Fredrik Händemark åtminstone missar veckans matcher mot Skellefteå och Brynäs . I övrigt har dock Malmö inte mer information att delge utöver att Händemark dras med en överkroppsskada. Det är dock ännu oklart när han kan spela igen.

"Rehabiliteringen är påbörjad och det är i nuläget svårt att sätta en exakt prognos om när Fredrik är tillbaka i spel", skriver Malmö Redhawks på sin hemsida .

Malmö Redhawks ger besked om skadade backarna

I lördagens förlust mot Frölunda utgick även backen Seth Barton med en underkroppsskada och kanadensaren har sedan inlett rehabilitering.

"Han förväntas vara tillbaka i spel inom de närmaste veckorna, och vi följer utvecklingen löpande", skriver klubben om Bartons skada.

Sedan tidigare saknar Malmö Redhawks även backen Johan Ivarsson med en besvärlig skada. Ivarsson missade slutet av fjolårssäsongen och har inte heller synts till under starten av årets säsong.

31-åringens hockeyframtid är fortsatt osäker då han ännu inte är aktuell för spel.

"Skadans omfattning och läkningsförlopp utvärderas fortlöpande av medicinsk personal. Ytterligare medicinska åtgärder kan bli aktuella beroende på hur rehabiliteringen fortskrider. Spelarens tid till återgång i träning och match är i dagsläget inte möjligt att uppskatta", skriver Malmö Redhawks.

Malmö Redhawks har inledde årets säsong med en 5-4-seger efter förlängning mot HV71 . De förlorade sedan med 4-3 efter förlängning mot Växjö innan det blev en 2-1-förlust mot Frölunda i lördagens hemmapremiär. Malmö står därmed noterade för tre poäng efter tre matcher så här långt in på säsongen.