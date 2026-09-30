Sebastian Aho berättar om valet att skriva på för Växjö Lakers.

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2017 var Sebastian Aho en toppback för Skellefteå i SHL , vilket ledde till att han skrev ett NHL -kontrakt och tog klivet över till Nordamerika.

Nio år senare är han tillbaka på svensk mark igen. Inför årets säsong skrev Aho på ett tvåårskontrakt med Växjö Lakers . Efter nio säsonger på andra sidan Atlanten är Aho nu återigen en SHL-spelare.

– De senaste två åren har jag ju bara varit i AHL , haft lite skador och sådär. Det kändes som att ett beslut att flytta hem till Sverige och komma in i vardagen här skulle bli bättre för hela familjen. Det var på tiden, säger Sebastian Aho till hockeysverige.se om beslutet att vända hem.

30-åringen menar att hemflytten har varit på gång en längre tid och att det nu var rätt tidpunkt att återvända till Sverige.

– Jag skulle inte säga att vi visste innan förra säsongen att vi skulle mot Europa, men med största sannolikhet skulle vi hamna någonstans i Europa. Det visste vi och det kändes rätt där vi hamnade nu. Det är skönt att vara hemma i Sverige.

Därför valde Sebastian Aho Växjö – före Skellefteå

Var Schweiz också ett alternativ för dig innan du skrev på för Växjö?

– Ja, absolut. Framför allt i början av förra året var jag sugen på att få testa på Schweiz, ifall man fick chansen, innan man kom hem till Sverige. Sedan blev det lite skador och jag spelade inte så mycket hockey. Då började intresset från Schweiz backa av lite, säger Aho och fortsätter:

– När vi sedan började prata med Växjö, då kändes det så pass rätt och när vi väl hade börjat prata och närmade oss att jag skulle komma till Växjö, då fanns det inga tankar på Schweiz längre. Det hade varit kul, men jag är glad att det blev Sverige nu.

Sebastian Aho är tillbaka i Sverige.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Sebastian Aho kommer från Umeå och även om han spelade för Björklöven som ung tog han tidigt steget till Skellefteå AIK. Där spelade han mellan 2011 och 2017 och gick från J18-laget till att vinna SM-guld och bli en ledande back på SHL-nivå. Aho gjorde över 150 SHL-matcher i Skellefteåtröjan, men i återkomsten till svensk hockey valde han i stället spel i SHL-konkurrenten Växjö Lakers.

Många kanske tänkte sig att det skulle bli Skellefteå för dig den dagen du vände hem. Var Skellefteå någonsin med i bilden och hur gick tankarna att skriva på för Växjö?

– Jag var ganska inställd på Växjö nu. Det kändes kul, även om det hade varit grymt att flytta hem till Skellefteå och spela för Skellefteå igen. Det hade också varit hur bra som helst. Det kändes kul att testa någonting nytt nu när man kom hem till Sverige och då kändes Växjö helt rätt.

– Det är många man har spelat med som har spelat där och som har pratat väldigt gott om klubben, hockeyn och även staden. Det var inte ett enkelt beslut, men det var mycket som vägde för att vi skulle komma till Växjö.

En av flera Skellefteåprofiler att flytta till Växjö

Det senaste decenniet har Skellefteå och Växjö varit två av Sveriges mest framgångsrika hockeyklubbar. Det är dock flera spelare som har gått mellan klubbarna. Bland annat har ett antal Skellefteåprofiler hamnat i Växjö under sin karriär, bland annat Arvid Lundberg, Niclas Burström, Petter Granberg, Tim Erixon och Martin Lundberg.

Nu är Sebastian Aho den senaste i raden att, som "fostrad" i Skellefteå, välja spel i Växjö.

– Jag tror att det är tre backar som jag spelade med i Skellefteå som alla har varit en sväng i Växjö. Sedan var ju Martin Lundberg där i många år också. Alla de pratade väldigt gott om Växjö. Det är människor som jag litar på och som är ganska lika mig själv i hur man tänker kring livet och hockeyn. Än så länge är det en bra match, både jag och familjen trivs väldigt bra.

Sebastian Aho vann SM-guld och spelade över 150 SHL-matcher i Skellefteå.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

För Sebastian Aho spelade också jakten på ett nytt SM-guld in i klubbvalet.

– Man spelar ju för att vinna i grund och botten. Jag har varit borta från svensk hockey länge och inte vunnit någonting på de senaste tio åren. När man skulle vända hem så ville man ju gå till en klubb där möjligheten finns att gå hela vägen. Man vill ju alltid ha chansen att vinna och det känns som att vi har en väldigt bra chans i Växjö. Det gjorde det enklare att välja Växjö också.

Bytte NHL-klubb – och blev fast i AHL

Sebastian Aho draftades av New York Islanders och kom att spela 190 NHL-matcher för Long Island-klubben, där han tillbringade flera år som en ordinarie NHL-back. 2024 lämnade han Islanders och skrev på för Pittsburgh Penguins. Tiden i Penguins organisation gick dock inte som förväntat.

Aho var skadedrabbad under båda säsongerna och fick enbart spela för farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL.

Det blev ju bara AHL-spel de sista två åren, tycker du att du borde fått chansen i NHL efter flytten?

– När jag kom till Pittsburgh första året tycker jag att jag gjorde en bra camp. De var rätt nöjda men jag blev en av de sista som blev nedskickade. Sedan hann jag inte ens spela en match i AHL det året innan jag blev skadad. Jag vet inte… Jag kunde nog inte få så mycket mer chanser. Jag hann liksom inte ens visa upp mig.

– Sedan drogs jag med skadorna hela tiden. Jag var ju uppe lite i NHL första året men fick inga matcher. Det var ju rätt dålig tajming också för när jag blev skadad så fick de flera backskador där uppe. När jag har pratat med dem efteråt har de ju sagt att tanken egentligen hade varit att jag skulle få gå upp och spela, men då var jag ju också skadad. Det är klart att man vill ju spela så mycket som möjligt i NHL men det är inget som jag ångrar att jag gick dit.

– De två åren som jag spelade där i AHL, jag hade ändå kul. Det är en annorlunda upplevelse att spela i AHL när man är 29-30 år jämfört med när jag var 21. Man fick ju mycket ansvar och jag tror att det var bra att jag fick testa på det lite också. Vi hade ju ett väldigt ungt lag, jag tror att jag var näst äldst båda åren. Det var lärorikt och kul att känna på det också.

Sebastian Aho tillbringade nio år i Nordamerika och spelade 190 NHL-matcher.

Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports

Sebastian Aho om skadehelvetet: "Vet knappt vad det varit"

Skadorna kom dock att kraftigt prägla Sebastian Ahos tid i Penguins. Han spelade nämligen bara 27 respektive 29 matcher i AHL under säsongerna 2024/25 och 2025/26.

– Det är väl typ första gången i karriären som jag har haft lite längre skador som jag har dragits med. Det har varit svårt att klura ut vad det riktigt har varit och hur vi skulle behandla det. Det har varit speciellt. Någon gång ska man gå igenom det men förhoppningsvis kan jag hålla mig ganska hel de kommande åren. Jag är sugen på att spela lite mer matcher än vad jag har gjort de senaste åren.

Vad har det varit för skada?

– Det är väl bara underkroppsskada som är sagt men det är knappt så att jag vet vad det har varit. Det har varit speciellt, men nu känns det bra igen.

Har det varit samma skada under båda åren?

– Det är olika skador som jag har dragits med. De har liksom gått i omlopp med varandra i princip. Det har varit… Både mentalt och hockeybiten har varit rätt jobbigt. Man känner att ”nu känns det äntligen bra igen” och sedan får man bakslag på något annat. Men man lever och man lär. Jag har väl tagit någonting från det som jag kan använda i framtiden hoppas jag.

Är det något som ligger kvar och gror eller är du helt återhämtad nu?

– Nej, nu känns det faktiskt bra igen om man ska säga så. Det drogs jag ganska mycket med de senaste två åren och man lyckades aldrig riktigt bli kvitt det. Det var först i slutet på förra säsongen som jag tyckte att kroppen började kännas bra och som vanligt igen. Nu har jag inte haft några problem alls.

Sebastian Aho väntas vara en nyckelspelare för Växjö under säsongen.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Sebastian Aho: "Jäkligt kul att vara tillbaka"

Efter att ha fått två säsonger i rad spoilerade på grund av skador är Sebastian Aho nu väldigt spelsugen igen.

– Det är jäkligt kul. Det är lite annorlunda hockey i Sverige jämfört med där borta, vilket jag tror passar mig ganska bra. Vi vill ju ha mycket puck, styra spelet och inte bara slänga bort den. Det är något som jag älskar och det är något som jag har saknat när jag har varit där borta. Där är det lite mer framåt, framåt, framåt och ta sig mot mål. Här är det lite mer struktur och man har något att följa.

Nio år har passerat sedan Aho senast spelade i SHL och så här långt har han noterats för 0+1 på fyra matcher i Växjö-tröjan.

– Det är ju en lite annan liga än när jag stack. Det är väl som överallt, hockeyn har blivit snabbare och alla har blivit skickligare. Det har ju varit kul att spela träningsmatcher och även få känna på CHL men det är ju annorlunda nu när SHL dragit igång. Alla vrider ju upp det några steg och det är roliga matcher. Det är jäkligt kul att vara tillbaka och spela SHL-hockey igen, avslutar Sebastian Aho.