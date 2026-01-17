”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 saknar för tillfället en sportchef.

Då har Johan Hult nämnts som ett alternativ – och nu svarar han själv.

– Jag har inte haft någon dialog med klubben, säger Hult till SVT Jönköping.

Johan Hult ser inte ut att vara aktuell för en återkomst till HV71. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Först sjukskrevs Björn Liljander och tidigare i veckan gick HV71 ut med att Liljanders ersättare Fredrik Stillman nu också är sjukskriven på obestämd tid. Därmed står nästjumbon i SHL just nu utan en sportchef, med mindre än en månad kvar till deadline för övergångar i svensk hockey.

HV71 uppges därför titta på kortsiktiga lösningar som kan kliva in på kort tid och fylla den just nu vakanta posten. Ett namn som har nämnts i spekulationer är Johan Hult, som var sportchef i klubben mellan 2014 och 2022. Han var då både med om SM-guldet 2017 samt nedflyttningen till HockeyAllsvenskan 2021 och återtåget till SHL 2022.

Nu svarar 52-åringen själv om möjligheten att återvända till HV71. Enligt honom har det inte varit aktuellt ännu.

– Nej, jag har inte haft någon dialog med klubben om det, säger Hult till SVT Jönköping.

Johan Hult pekas ut som kandidat för Västerås: ”Smickrande”

Johan Hult har i stället ett jobb utanför ishockeyn för tillfället och det är oklart om han skulle lämna det för att återgå till hockeyn och vara sportchef igen.

Nyligen pekades Hult ut som en sportchef som han vill se ta över Västerås IK efter säsongen. Västerås letar just nu efter någon som ska ersätta Niklas Johansson, som lämnar sin post om några månader, och TV4-experten Fredrik Söderström lyfte upp Johan Hult som personen som han vill se ta över som ny VIK-sportchef.

– Det är ju förstås smickrande att man finns i åtanke, men än så länge är det på den nivån, säger Johan Hult själv.

Tidigare i veckan kom Expressen med uppgifter att Jens Gustafsson, tidigare i Troja-Ljungby, är en huvudkandidat till jobbet i Västerås. Gustafsson ska också ha nämnts som en potentiell korttidslösning för HV71. I nuläget är det oklart hur både HV71 och Västerås gör med sportchefsrollerna i klubben framöver.

