Experternas förslag – till lediga sportchefsjobbet

Västerås IK letar efter en ny sportchef till nästa säsong.

Då kommer TV4-experterna Fredrik Söderström och Per Svartvadet med sina förslag till lediga jobbet.

– Jag tror att Västerås skulle behöva Johan Hult, säger Söderström.

– Låt Peter Andersson vara sportchef och värva spelare, tycker Svartvadet.

Per Svartvadet och Fredrik Söderström pekar ut sina kandidater till sportchefsjobbet i Västerås IK. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan gick Västerås IK ut med att sportchefen Niklas Johansson kommer att lämna sitt jobb efter säsongen när kontraktet löper ut.

Därmed kommer VIK att få inleda sökandet efter en ny sportchef som kan ta över krisklubben från och med säsongen 2026/27. Eftersom att Johansson inte kommer att ha något ansvar i att bygga nästa säsongs trupp behöver Västerås snabbt få in en annan sportchef som kan inleda lagbygget.

I TV4:s studio från kvällens omgång i HockeyAllsvenskan lanserar experterna Fredrik Söderström och Per Svartvadet varsin kandidat till det lediga jobbet. Fredrik Söderström föreslår att Västerås IK plockar in den tidigare HV71-sportchefen Johan Hult.

– Jag har ett namn som jag uppskattar och som jag tycker har gjort ett digert jobb – som inte är i branschen för stunden. Johan Hult, som under åtta säsonger jobbade för HV71. Han kommer ursprungligen från Surahammar, i trakterna kring Västerås. Det är en sympatisk person med ett bra hockeysinne och han gjorde också ett väldigt gediget med att ta HV71 tillbaka. Det finns en kraft i honom som jag tror att Västerås skulle behöva inför framtiden, säger Söderström.

Kan tränaren få dubbla roller i Västerås IK?

Per Svartvadet instämmer i att Hult kan vara ett bra namn för Västerås. Han menar dock att VIK borde välja ett annat spår och i stället ge huvudtränaren Peter Andersson ett dubbelt ansvar även som sportchef.

– I Västerås sits nu skulle jag lägga över de äggen i Peter Anderssons korg. Han har gjort det förut och behöver inte ha ansvar för junior- och ungdomsverksamheten. Där Västerås befinner sig i näringskedjan just nu, då tycker jag att man ska lägga de pengarna på en spelare i stället och låta Peter Andersson värva spelare som passar hans spelstil. Det kan han börja göra redan nu, säger Svartvadet och fortsätter:

– Jag menar inte att det här ska vara en långsiktig lösning. Under de månader som krävs för att bygga nästa års trupp, låt Peter Andersson göra det. Sedan jobbar du in en ny sportchef under våren och sommaren som får ta över sen.

Peter Andersson själv menar dock att det inte vore aktuellt.

– Om jag kan se mig själv som sportchef? Nej, det tror jag inte, säger Andersson till TV4 med ett skratt.

