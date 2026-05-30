Det är nu åtta år sedan Sverige vann sitt senaste VM-guld. För vårt första VM-guld får vi backa hela vägen bak till 1953. Här tar backlegendaren Lasse Björn med oss till turneringen i Schweiz, där det blev guld efter att varken USA eller Kanada dykt upp.

Sedan 1938 har Sverige i hockeysammanhang gått under namnet Tre Kronor. Men det dröjde till 1953 innan det första VM-guldet i ishockey bärgades. För övrigt samma år som den före detta förbundskapten Pär Mårts föddes.

Turneringen spelades i Schweiz. Närmare bestämt i Basel och Zürich. Kanada och USA fanns inte med eftersom det hade varit kurr mellan ett amerikanskt och ett schweiziskt lag året innan. Det medförde att lag från USA inte var välkomna till Schweiz. Kanada uppskattade inte det, tog amerikanernas sida i konflikten och bojkottade turneringen de också. Sovjet kom inte med i den internationella storhockeyn förrän 1954. Därför var det bara Tre Kronor, Västtyskland, Schweiz och Tjeckoslovakien som deltog i VM-turneringen det året.

