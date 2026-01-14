HV71 utan sportchef – Stillman sjukskriven

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 saknar redan sin ordinarie general manager Björn Liljander.

Nu sjukskrivs även klubbens tillförordnade GM Fredrik Stillman.

– Den senaste tiden har mängden hat men även hot skickat till våra medarbetare eskalerat, säger klubbdirektör Richard Nylin.

Fredrik Stillman är sjukskriven, meddelar HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

HV71 är i en ansträngd situation i SHL då de ligger näst sist i tabellen och riskerar att hamna i kval för tredje säsongen i rad.

I slutet av oktober meddelade klubben att general managern Björn Liljander blir borta på obestämd tid på grund av sjukskrivning. I stället klev klubblegendaren Fredrik Stillman in som tillförordnad general manager i Liljanders frånvaro.

Nu går HV71 ut med att även Stillman sjukskrivs och blir borta tills vidare med utmattningssymptom.

– Det är naturligtvis tråkigt och vi försöker stötta Fredrik både som arbetsgivare och kollegor. I nuläget är det viktigt att Fredrik får lugn och ro för att få chansen att bli frisk. Att vara General Manager är ett spännande och på många sätt ett utmanande jobb, men när de sportsliga resultaten uteblir kan också pressen utifrån bli orimligt hög. Den senaste tiden har mängden hat men även hot skickat till våra medarbetare eskalerat och det är något som vi som arbetsgivare ser allvarligt på, säger HV:s klubbdirektör Richard Nylin.

HV71 letar ersättare till Fredrik Stillman

HV71 skriver att klubben håller på att leta efter en lösning för att ersätta Stillman som general manager.

– Från föreningens sida jobbar vi sedan en tid tillbaka med att ta fram en policy mot hat, hot och kränkningar. Vi kommer att ha nolltolerans och polisanmäla det hat och de hot som kommer mot medarbetare och aktiva i organisationen. Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet och skapa framgång för HV71, säger klubbens ordförande Anna-Lena Isaksson.

Förra veckan meddelade även HV71 att Richard Nylin slutar som klubbdirektör och kommer att lämna sin post den 31 mars.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects