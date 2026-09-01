Jesper Sellgren sköt segermålet för Luleå mot gamla klubben MoDo.

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Träningsmatchen mellan Luleå och MoDo under tisdagskvällen blev kraftigt försenad sedan ett däck exploderat på MoDos spelarbuss under resan upp till Norrbotten. I stället fick pucksläpp vid 18:00 började inte matchen förrän vid 19:30 på grund av MoDos försening på resan.

När matchen väl kom igång var det SHL-laget Luleå som tog tag i taktpinnen och också skapade flera lägen mot MoDo-keepern Adam Werner. Till slut lyckades hemmalaget också spräcka nollan i slutet av första perioden, bara 61 sekunder innan pausen. Det var kanadensaren Ben Tardif som höll i pucken och spelade upp till backtalangen Oliwer Sjöström som avlossade ett skott som gick hela vägen in i nätet.

1-0 stod sig sedan en bit in andra perioden innan MoDo lyckades kvittera. Det var Victor Berglund som blev målskytt i powerplay och ställningen var 1-1 i matchen efter 40 minuters spel.

Luleå vinner – Jesper Sellgren sänkte MoDo

I tredje perioden hade MoDo sedan ett antal chanser men då stod Joel Lassinantti pall och höll tätt. Luleå hade också ett läge när Ben Tardif kom i friläge men inte lyckades få in pucken. Med drygt fyra minuter kvar att spela skulle segermålet sedan komma.

Pontus Andreasson prickade först stolpen men Luleås anfall fortsatte och Andreasson kunde spela upp till Jesper Sellgren på blålinjen som avlossade ett tyst skott som letade sig in i mål bakom Werner. Jesper Sellgren, som är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och spelade i MoDo sedan barnsben innan han värvades till Luleå 2018, blev alltså och sänkte sin gamla klubb.

Slutresultatet blev 2-1 till Luleå som revanscherar sig efter 4-0-förlusten mot rivalen Skellefteå senast. Luleå har nu tre vinster på fyra matcher under årets försäsong. MoDo å sin sida har två vinster på fem matcher så här långt.

Luleå – MoDo 2–1 (1-0,0-1,1-0)

Luleå: Oliwer Sjöström, Jesper Sellgren.

MoDo: Victor Berglund.