Mästarnas styrkebesked - körde över rivalen

Skellefteå imponerar stort just nu.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Förra våren var det ingen som var nära att rå på Skellefteå AIK. De gick hela vägen och tog ett övertygande SM-guld. På försäsongen finns det nu ingenting som tyder på att de har slagit av på takten. Mot Luleå var det en dominant insats västerbottningarna stod för.

Det blev till slut 4-0 efter att Mikkel Aagaard, Pontus Johansson, Rasmus Bergqvist och Oskar Vuollet gjorde målen.

I målet stod Jani Lampinen och höll nollan. Finländaren som på förhand är trea bland lagets målvakter imponerade stort.

Om två dagar möter Skellefteå istället värsta rivalen IF Björklöven. Den matchen spelas i Umeå.

Örebro vann över sin rival

Även i Värmland spelades det en rivalmatch. Det var då ett Örebro län-derby mellan Örebro Hockey och BIK Karlskoga. Där var det en målsnål och grinig match där det första målet kom först i den sista perioden. Det var då Sampo Ranta som hittade nätet.

Finländaren slog till i powerplay med drygt tio minuter kvar att spela.

Med bara 33 sekunder kvar kom sedan även 2-0 i tom kasse när Lucas Stockselius gjorde sitt andra poäng och första mål för kvällen.

Måns Goos spelade bra i Karlskogas mål och stod för 26 räddningar.

Örebro har nu gått rent på försäsongen så här långt. Deras nästa match är om två dagar mot Färjestad i Åmål.