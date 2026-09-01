Kvällens match mellan Luleå och MoDo får försenad matchstart.

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I kväll möts Luleå och MoDo för en träningsmatch i Norrbotten och matchen var tänkt att starta vid 18:00. Det har sedan stått klart att matchen blir försenad. Detta har Luleå Hockey meddelat via sociala medier.

"På grund av att Modos spelarbuss har fått punktering så kommer kvällens matchstart försenas. Så fort vi vet mer kommer vi att kommunicera ut den nya tiden för nedsläpp", skrev Luleå i ett första uttalande.

MoDo fick punktering på spelarbussen på väg till Luleå

MoDos sportchef Henrik Gradin berättade för Örnsköldsviks Allehanda att ett däck på lagets spelarbuss exploderade vilket har lett till förseningen.

– Det var helt odramatiskt. Bussen blev kvar på vägen och nu handlar det bara om att få på ett nytt däck, säger ”Hinken” till ÖA.

Bussen hade ett reservdäck men hade inte tillbehören för att få det nya däcket på plats. Därför blev MoDo fast på vägen och tvingades vänta in personal från en däckfirma för att byta ut däcket och få bussen att rulla upp mot Luleå igen.

– Nu kommer matchen att bli försenad och jag vet inte med hur mycket. Men huvudsaken är att det gick bra för alla inblandade, sade Henrik Gradin.

Senare har både Luleå och MoDo bekräftat att matchens nya starttid är 19:30. Däckproblemet ledde alltså till att MoDo blev försenade med en och en halv timme på resan upp till Luleå.