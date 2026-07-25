Jätteranking: Så bra talangpool har SHL-lagen
260122 FrÃ¶lundas Bosse Meijer infÃ¶r ishockeymatchen i SHL mellan FrÃ¶lunda och SkellefteÃ¥ den 22 januari 2026 i GÃ¶teborg. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÃN / COP 89 / MI0930
Foto: BILDBYRÃN
SHL

Jätteranking: Så bra talangpool har SHL-lagen

Publicerad 25 juli 2026 15:31
Martin Jansson
Martin Jansson
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SHL-klubbarna får fram talanger på löpande band. Men vilken klubb har egentligen bäst talangpool till nästa säsong?
Här rankar Martin Jansson samtliga 14 lag.

  • Så står sig lagen jämfört med ett år sedan.
  • De är ny etta på listan.
  • Klubben som blev den stora klättraren.
  • Läs hela rankingen på cirka 5 000 ord - för en krona.

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Det här är som alltid en svår uppgift. 

SHL-lagen har alla tagit steg i sina akademier de senaste åren och värvar även spelare i allt yngre åldrar. Förra året när jag gjorde den här listan var det Frölunda som toppade listan, precis framför Djurgården. Nu har mycket hänt där båda de klubbarna har tappat några av sina största talanger till NHL.

Samtidigt har Björklöven tagit steget upp och Leksand åkt ur.

I år kommer jag också att ta med 10-kullen, vilket gör att listan kommer att se rätt annorlunda ut mot för ett år sedan. De åldrar jag kollar på här är alltså de spelare som är födda mellan 2007 och 2010.

Observera att några av spelarna kan komma att byta (eller redan har bytt) klubb inför kommande säsong. Jag utgår från de spelarna som ingick i klubbarnas system förra säsongen och väntas vara kvar. Samt de som har bekräftat vilka tior som kommer gå på respektive klubbs hockeygymnasium.

Betygssystem

1 = Inte godkänt betyg

2 = Okej betyg

3 = Bra betyg

4 = Riktigt bra betyg

5 = Högsta betyg

Topptalang = etablerad och tongivande i landslaget.

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