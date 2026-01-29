Ivar Stenbergs historiska säsong – liknas vid ryska superstjärnor

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ivar Stenberg håller på att skriva SHL-historia – och tvingar hela hockeyvärlden att tänka om. Med en poängproduktion som placerar honom i samma sällskap som Peter Forsberg och Daniel Sedin har 18-åringen seglat upp som ett seriöst hot mot Gavin McKenna i kampen om förstavalet i NHL-draften 2026.

– Jag har varit i Frölunda i tio år nu och sett många duktiga spelare komma fram: Rasmus Dahlin, Lucas Raymond – och Ivar är definitivt där uppe, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

Ivar Stenberg liknas vid Nikita Kutjerov och Kirill Kaprizov av Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

Medan NHL-draften 2026 sakta men säkert närmar sig har diskussionen om vem som egentligen bör gå som etta totalt blivit ett hett samtalsämne i NHL-kretsar: Gavin McKenna eller Ivar Stenberg?

Så här långt har båda spelarna starka argument för varför just de borde väljas först. Men i dag ska vi fokusera på vad som faktiskt ligger bakom Ivar Stenbergs uppgång och hans historiska säsong.

Under säsongen 2025/26 har Stenberg hittills noterat 28 poäng (7+21) på 29 SHL-matcher. Det placerar honom delad 26:a i SHL:s poängliga och trea i sitt eget lag. Samtidigt ska det noteras att Stenberg missade en del matcher i slutet av december och början av januari på grund av JVM.

Om vi i stället tittar på poäng per match blir bilden ännu tydligare. Med ett snitt på 0,966 poäng per match klättrar Stenberg upp till sjätte plats i hela SHL och är bäst i Frölunda. Det säger mycket om hur bra han faktiskt spelar – inte minst med tanke på att han gör detta som draftaktuell 18-åring.

Ivar Stenberg jagar Daniel Sedins poängrekord för en 18-åring i SHL

Tittar man på de bästa säsongerna av en 18-åring i SHL-historien ligger Stenberg just nu delad nia genom tiderna, tillsammans med Peter Forsberg. Om han håller sitt nuvarande poängtempo över Frölundas återstående 14 matcher skulle han nå upp till 42 poäng – vilket skulle innebära att han tangerar det historiska rekordet för en 18-åring, satt av Daniel Sedin säsongen 1998/99.

En spelare som är på väg att tangera ett rekord av en medlem av Hockey Hall of Fame – och samtidigt passerar några av de främsta spelarna Sverige någonsin producerat – förtjänar onekligen att nämnas i diskussionen om förstavalet.

Men vad är det då som ligger bakom Stenbergs genombrott? Sett till förhandssnacket var det ingen större överraskning att han skulle ta steg i år. Inför säsongen var han allmänt tippad som ett topp fem– eller topp tio-val i draften. Däremot var det få som förutsåg att han skulle utmana – eller enligt vissa nu till och med passera – McKenna som draftens främsta namn.

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström hjälper oss att reda ut vad som egentligen har lett till Stenbergs succé.

– Om man tittar på hur han avslutade förra säsongen och slutspelet var det först och främst viktigt för oss att säkerställa att han hade en plats i laget i år. Samtidigt ville vi inte lägga för mycket press på honom tidigt, säger Sjöström.

– Vi placerade honom i en situation där han kanske inte kastades rakt in i förstakedjan. Vi ville ge honom en bra start utan för mycket förväntningar. Men ganska snabbt märkte vi att han verkligen spelade på en väldigt hög nivå. Han hittade kemi med sin kedja och de har varit väldigt bra tillsammans hela säsongen.

Kedjan med Ivar Stenberg, Max Lindholm och Theodor Niederbach har varit produktiv för Frölunda.

Gör succé tillsammans med Lindholm och Niederbach

Sjöström fortsätter:

– Han har tagit steg även under säsongen. Det handlar inte bara om att han producerar poäng – SHL är ingen lätt liga. Den är tajt, strukturerad och väldigt defensivt präglad. Alla jobbar hårt hemåt. Att kunna producera på den här nivån är imponerande. Det har varit väldigt roligt att följa. Under perioden innan JVM var han, många kvällar, vår bästa spelare.

Att beskrivas som lagets bästa spelare vid 18 års ålder är stora ord – särskilt med tanke på hur Frölunda presterar den här säsongen. Laget toppar SHL bekvämt, åtta poäng före tvåan Skellefteå. Samtidigt är Frölunda inget enmanslag; de rullar fyra kedjor och får produktion från hela uppställningen.

Faktum är att Frölunda leder SHL i antal spelare med minst 25 poäng (sex stycken), trots att de inte har någon topp tio-spelare i den individuella poängligan. Det vittnar om lagets bredd – något som också gynnat Stenberg offensivt tillsammans med kedjekamraterna Max Lindholm och Theodor Niederbach.

– De har spelat tillsammans större delen av säsongen och varit en av våra bästa kedjor, säger Sjöström.

– Offensivt sticker de verkligen ut. Vi lutar oss tungt mot dem, både fem mot fem och i powerplay. Ivar har en stor roll där och bra spelare runt sig.

Både Lindholm och Niederbach är två av Frölundas sex spelare över 25 poäng. Lindholm har 16 mål och 29 poäng, medan Niederbach står på elva mål och 26 poäng – båda efter 38 matcher. Det mest anmärkningsvärda är att trion aldrig hade spelat tillsammans tidigare: Lindholm och Niederbach spelade i olika klubbar förra säsongen, och Stenberg tog inte steget upp i SHL förrän halvvägs in på året.

Fick dominera i U20 innan han lyftes upp i SHL

Som 16-åring gjorde Stenberg tre mål och åtta poäng för Frölundas U20-lag. Året därpå, säsongen 2024/25, fullkomligt dominerade han som 17-åring med 26 mål och 53 poäng samt +27 i plus/minus på 27 matcher. Det banade väg för spel i SHL med A-laget mot slutet av säsongen.

Övergången var dock inte helt friktionsfri. Stenberg noterades för endast ett mål och tre poäng på 25 grundseriematcher. Men organisationen behöll lugnet. Tålamodet betalade sig när han gjorde tre mål och sex poäng på tolv slutspelsmatcher – en försmak av vad som skulle komma.

– Vi ville att han skulle vara i en miljö där han hade pucken mycket och fick känna sig dominant, säger Sjöström om tiden i U20.

– Vi visste att det bara var en tidsfråga innan han skulle få chansen i A-laget, men vi ville inte stressa fram något. Trots att poängen inte kom direkt i SHL såg vi vad han kunde göra. Slutspelet i fjol var väldigt imponerande för en 17-åring. Han stod upp bra och gav oss en tydlig bild av vad vi kunde förvänta oss i år.

Ett återkommande omdöme från scouter är att Stenberg är en av de mest NHL-färdiga spelarna i draftklassen. Med 54 SHL-matcher mot seniorer har han inte sett malplacerad ut. Ytterligare ett tungt argument är hans insats i JVM 2026.

Där var Stenberg Sveriges offensiva motor. Han vann den interna poängligan med fyra mål och tio poäng och noterades för poäng i alla matcher utom en – 8–1-segern mot Tyskland, där han knappt behövdes. När det däremot gällde som mest klev han fram.

Han gjorde poäng i samtliga tre matcher (två mål, fyra assist) under slutspelet på vägen mot Sveriges första JVM-guld sedan 2012. I finalen satte han det avgörande målet i tom bur och spelade fram till två andra mål. Sedan dess har han fortsatt leverera i SHL – med ett poängsnitt på en poäng per match efter JVM.

På samma nivå som Rasmus Dahlin och Lucas Raymond

Stenberg pekas nu ut som Sveriges nästa stora stjärna. Något som inte överraskar Sjöström.

– Jag har varit i Frölunda i tio år nu och sett många duktiga spelare komma fram: Rasmus Dahlin, Lucas Raymond – och Ivar är definitivt där uppe, säger han.

– Han är en speciell spelare. Sådana växer inte på träd. En väldigt speciell kille som jag tror kommer att gå väldigt långt.

Vad är då det som verkligen skiljer Stenberg från mängden?

– Hans smartness och hockey-IQ, svarar Sjöström.

– Han har förmågan att sakta ner spelet på sina villkor. Han kan spela i högt tempo, men det känns ofta som att allt runt honom går långsammare. Han har full koll på vad som händer på isen hela tiden. Det är det som sticker ut mest.

Utöver talangen spelar också personlighet och omklädningsrumskultur en stor roll. Enligt Sjöström är Stenberg omtyckt av lagkamraterna – något som illustreras av en talande detalj.

– De äldre spelarna gillar honom verkligen och tar hand om honom. Vår assisterande kapten Christian Folin, som spelat i Nordamerika, erbjöd sig självmant att dela rum med Ivar på bortaresor för att hjälpa och guida honom. Det säger en hel del.

Jämförs med Kutjerov och Kaprizov

Duellen mellan McKenna och Stenberg lär bli fascinerande att följa hela vägen fram till draften. Fortsätter Stenberg i samma tempo och tangerar – eller slår – SHL:s poängrekord för 18-åringar, mot vuxet motstånd, blir det svårt att bortse från hans kandidatur som förstaval.

Oavsett var han draftas kommer ett lag att skynda upp till podiet i juni för att ropa upp hans namn.

Hans NHL-motsvarighet, enligt Sjöström?

– Det är en svår fråga. Kanske en mix mellan Nikita Kutjerov och, till viss del, Kirill Kaprizov. Han är så kvick, så smart, kan spela fram vem som helst – men har också målskyttet och modet att ta sig in i de tuffa ytorna. Han backar inte undan.

