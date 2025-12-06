”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ett skadedrabbat HV71 tappade ytterligare en viktig pjäs när Andreas Borgman klev av i förlusten mot Malmö.

Nu svarar läkare Jonas Kalman om stjärnans status.

– Det finns en risk att han är borta i några veckor, säger Kalman.

Skadeläget förvärras för Anton Blomqvist och HV71 efter att Andreas Borgman utgick. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ett HV71 som är fast förankrat i botten av SHL-tabellen fortsätter att ha en väldig otur med skador.

Med en längre skadelista redan innan veckans matcher har HV nu även drabbats av ytterligare två bakslag. Oskar Stål Lyrenäs fick bäras ut på bår efter en otäck smäll i torsdagens vinst mot Skellefteå och under lördagens förlust mot Malmö utgick toppbacken Andreas Borgman redan efter 50 sekunder med en skada.

Efter matchen hade tränaren Anton Blomqvist ingen uppdatering om Borgmans status.

– Det är som vanligt, jag vet inte, säger han på presskonferensen och ger även sina känslor kring skadesituationen:

– Det är frustrerande och alla i min position går igenom det. Vi behöver hantera det.

Läkaren om Andreas Borgman: ”Borta några veckor”

HV71:s lagläkare Jonas Kalman säger efteråt att det rör sig om en underkroppsskada på Andreas Borgman, men inte exakt vad det rör sig om för skada.

– Han fick ju kliva av matchen med en känning. Vi får se här i veckan hur det utvecklas. Men det var ganska uppenbart att han inte kunde spela vidare i dag i alla fall, säger Kalman och fortsätter:

– Vi har gjort en initial undersökning här och inlett lite behandling. Sedan kommer vi utreda honom vidare i början av veckan. Han är nog borta någon vecka eller några veckor som det ser ut. Jag har inga exakta tidsaspekter just nu.

Men det finns en risk att han missar några veckor?

– Det kan det finnas, ja.

Andreas Borgman utgick redan i matchens första byte. Foto: TV4/Skärmdump.

Lugnande besked om Oskar Stål Lyrenäs: ”Ingen hjärnskakning”

Gällande Oskar Stål Lyrenäs fick forwarden lämna sjukhuset under fredagen. Jonas Kalman ger nu ett positivt besked om statusen på Stål Lyrenäs efter de oroväckande bilderna i torsdags.

– Han har fått komma hem och är mörbultad. Han verkar ha klarat alla vitala delar. Vi får se om han kan komma igång och träna lite i veckan eller hur det utvecklas lite grann där. Det verkar inte vara några allvarliga skador i alla fall. Han har ingen hjärnskakning utan huvudet klarade sig. Det är ju skönt såklart efter den smällen som han åkte på.

I övrigt har HV71 också målvakten Frederik Dichow samt forwards Joona Luoto, Isac Brännström, Hampus Eriksson och William Ignberg Nilsson på skadelistan. Brännström ser ut att missa resten av säsongen medan nyförvärvet Eriksson väntas kunna vara aktuell för spel igen under mellandagarna.

Gällande Dichow, Luoto och Ignberg Nilsson finns det dock hopp om att de kan vara tillbaka efter landslagsuppehållet.

– Vi har ju några som är ganska nära här. Dichow har varit med och tränat, även Joona har ju varit med och tränat lite till och från. Det passar ju bra att vi får lite uppehåll där vi kan omgruppera lite då. Ignberg Nilsson är ju också med och kör fullt nu i princip, så han är ju spelklar som det ser ut efter uppehållet, avslutar läkare Jonas Kalman.

