Obehagliga scener utspelade sig i Husqvarna garden under torsdagen. HV71:s Oskar Stål Lyrenäs, som blivit liggandes efter att han dundrat in i sargen, lämnade på bår.

– Det ser otäckt ut, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg.

Oskar Stål Lyrenäs lämnade isen på bår i mötet med Skellefteå. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Hela Husqvarna garden tystnade plötsligt tidigt i den andra perioden mot Skellefteå.

HV71:s Oskar Stål Lyrenäs hade tappat balansen i samband med en närkamp med Arvid Lundberg och dundrade in i sargen. Forwarden blev seden liggandes på rygg på isen och spelet stoppades snabbt, innan sjukvårdare och bår även rullade in.

– Det är alldeles tyst i arenan. En sådan sekvens tar udden av allting, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

Förd till sjukhus: ”Vaken och talbar”

När det sedan var dags för pucken att släppas visade HV-publiken sitt stöd genom att skandera ”Oskar” från läktarplats. Några minuter senare kom även en uppdatering från HV71 själva, via lagläkaren Jonas Kalman.

”HV71:s läkare Jonas Kalman meddelar att Oskar Stål Lyrenäs är vaken och talbar men förd till sjukhus för vidare undersökning. Krya på dig Oskar!”, skriver man på X.

Stål Lyrenäs hade tidigare assisterat Justin Kloos till 2–1 i den första perioden. HV71 leder matchen med 4–2.

Matchen pågår! Texten uppdateras.