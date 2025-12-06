Stjärnan tvingas kliva av: ”Nattsvart för HV”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 jagar poäng i bottenstriden.

Då fick man värsta möjliga start på matchen mot Malmö.

– Det är förfärligt för HV, det är nattsvart, slår kommentatorn Patrik Westberg fast i TV4.

Borgman kan ha råkat ut för en otäck skada, i matchen mot Malmö. Foto: Bildbyrån.

Redan i den första minuten av HV71:s hemmamatch mot Malmö Redhawks kolliderade Lauri Pajuniemi och Andreas Borgman precis framför HV:s mål.

Kollisionen slutade i en misstänkt tuff skada för Borgman, som tydligt visade att han inte var i fullt skick.

– Det är den viktigaste spelaren för HV vill jag säga. Olyckligt fick han Malmö-spelaren över sig och benet vek sig på ett sätt som inte såg normalt ut.

Malmö tog en tidig ledning efter skadan

Bara minuter senare sågs Borgman lämna båset och röra sig mot omklädningsrummet.

– Det är något av det värsta som kan hända HV, om Borgman skulle få en skada.

Själva matchen inleddes med tidig press från seriens formstarkaste lag, Malmö. I den sjunde minuten fick man utdelning genom sin främsta kedja, då Janne Kuokkanen gav laget ledningen.

Matchen pågår.