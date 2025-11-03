HV71 ger ett nytt besked om målvakten Hugo Alnefelt.

Hans lån till finska HIFK fortsätter – och Alnefelt kommer att stanna i Finland resten av säsongen.

Hugo Alnefelt blir kvar i HIFK resten av årets säsong. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

För ett par veckor sedan meddelade HV71 att målvakten Hugo Alenfelt, som varit petad hela hösten, lånades ut till HIFK. Lånet gällde för hela säsongen 2025/26 men i avtalet fanns en tryout under den första månaden som innebar att HIFK kunde avsluta lånet.

Nu kommer däremot ett nytt besked om Alenfelts framtid. HV71 bekräftar nämligen på sin hemsida att de har nått en ny överenskommelse med HIFK som innebär att målvakten blir kvar i Finland för resten av säsongen. Optionen att avbryta lånets har därmed strukits från avtalet.

– IFK Helsingfors hade en option på lånet av Hugo Alnefelt som nu inte aktiveras. Det gör att Hugo spelar i IFK resten av säsongen och vi har hittat en lösning som är bra för alla parter, säger HV71:s assisterande GM Fredrik Stillman.

Hugo Alnefelt stannar i HIFK säsongen ut

Hugo Alnefelt fick en tuff start i Liiga och blev utbytt i sin första match med HIFK. Därefter har Alenfelt dock spelat upp sig och blivit en nyckelspelare för huvudstadsklubben. I sin senaste match med HIFK, i lördags, höll Alnefelt nollan efter att ha räddat 20 av 20 skott i 3-0-vinsten mot Ässät. Det var Alnefelts första seger i klubben och en efterlängtad vinst för HIFK som ligger sist i Liiga.

Därför är HIFK nu nöjda att få behålla målvakten för resten av säsongen.

– Som väntat har Hugo kontinuerligt förbättrat sina färdigheter efter att ha förlorat de första matcherna. Speciellt under de senaste matcherna har han gett laget möjlighet att kämpa om poäng i ligan, säger HIFK-tränaren Olli Jokinen i ett pressmeddelande.

I sin karriär har Hugo Alnefelt spelat 68 SHL-matcher med HV71. Han tillbringade tre år i Nordamerika där han mestadels spelade i AHL men också fick göra ett inhopp för Tampa Bay Lightning i NHL. På sex matcher i HIFK har Alnefelt 88,9 i räddningsprocent samt 2,93 insläppta mål per match.

Source: Hugo Alnefelt @ Elite Prospects