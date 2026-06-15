Nu är mäktiga svensksviten över

Carolina vann Stanley Cup - utan blågula inslag i truppen. Foto: bildbyrån.

Los Angeles Kings mästarupplagor 2012 och 2014 var de två senaste som helt saknade svenska inslag. Sedan 2015 hade minst en blågul spelare varit med och fått lyfta Stanley Cup-pokalen - men nu är den sviten bruten.

Carolina Hurricanes hade nämligen inte en enda svensk spelare i truppen under slutspelet. Joel Nyström (38 matcher) och Felix Unger Sörum (en match) fick dra på sig tröjan under säsongens gång, men spelade för lite för att formellt få räknas som Stanley Cup-mästare.

Jesper Boqvist blev ifjol den 47:e svensken att vinna Stanley Cup - och den listan kommer inte utökas i år.

Carolina vann Stanley Cup efter att ha besegrat Vegas med 4-2 i matcher i finalen.

Alla svenskar som vunnit Stanley Cup

Fyra Stanley Cup-titlar: Stefan Persson, New York Islanders, Anders Kallur, New York Islanders, Nicklas Lidström , Detroit, Tomas Holmström, Detroit.

Tre Stanley Cup-titlar: Niklas Hjalmarsson, Chicago.

Två Stanley Cup-titlar: Tomas Jonsson, New York Islanders, Willy Lindström, Edmonton, Ulf Samuelsson, Pittsburgh, Peter Forsberg , Colorado, Tommy Albelin, New Jersey, Johnny Oduya, Chicago, Marcus Krüger , Chicago, Carl Hagelin, Pittsburgh, Patric Hörnqvist, Pittsburgh, Oskar Sundqvist , Pittsburgh och St Louis, Victor Hedman , Tampa Bay, André Burakovsky , Washington och Colorado, Gustav Forsling , Florida

En Stanley Cup-titel: Mats Hallin, New York Islanders, Mats Näslund, Montreal, Kjell Dahlin, Montreal, Kent Nilsson, Edmonton, Håkan Loob, Calgary, Kjell Samuelsson, Pittsburgh, Tomas Sandström, Detroit, Anders Eriksson, Detroit, Fredrik Olausson, Detroit, Fredrik Modin, Tampa Bay, Niclas Wallin, Carolina, Samuel Påhlsson, Anaheim, Henrik Zetterberg , Detroit, Johan Franzén, Detroit, Niklas Kronwall, Detroit, Mikael Samuelsson, Detroit, Andreas Lilja, Detroit, Viktor Stålberg, Chicago, Joakim Nordström, Chicago, David Rundblad , Chicago, Nicklas Bäckström , Washington, Christian Djoos , Washington, Carl Gunnarsson, St. Louis, Alexander Steen, St. Louis, Gabriel Landeskog , Colorado, William Karlsson , Vegas, Oliver Ekman Larsson , Florida, Kevin Stenlund , Florida, Jesper Boqvist , Florida.