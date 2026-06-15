Lämnade HV71 – nu är han Stanley Cup-mästare

Chris Abbott lämnade HV71 för Carolina. Nu är han också Stanley Cup-mästare.

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Han fick sparken av Rögle i december 2023. Det var sedan i maj 2024 som Chris Abbott presenterades som ny general manager för HV71. Bara några få månader efteråt stod det däremot klart att Abbott skulle lämna HV . I oktober var kanadensaren nämligen överens med NHL-klubben Carolina Hurricanes om en roll som "Director of Player Personnel".

Efter bara drygt ett och ett halvt år i Carolina kan Chris Abbott nu titulera sig själv som Stanley Cup-mästare.

Carolina Hurricanes vann i natt Stanley Cup för andra gången i klubbens historia sedan de besegrat Vegas Golden Knights med 3-0 i Las Vegas för att vinna finalserien med 4-2 i matcher. Efteråt var Abbott med nere på isen för att vara med i firandet.

– Det är rätt coolt. Jag är väldigt lyckosam att ha fått den här chansen med den här gruppen. De senaste ett och ett halvt till två åren har det varit grymt att få jobba med dem. Jag är bara väldigt glad för alla här och känner mig lyckligt lottad att få vara en del av det här, säger Chris Abbott till Viaplay på isen.

Det har gått fort för Chris Abbott som i år gjorde sin första hela säsong i sin roll hos Carolina Hurricanes, efter att ha anslutit mitt under fjolårssäsongen. Han fick då vara med om att vinna med Carolina direkt.

– Det känns surrealistiskt. Killarna, Rod (Brind'Amour, huvudtränare) och hela staben har gjort ett otroligt jobb. Sedan sättet som Eric Tulsky (general manager) har byggt det här laget, jag vill tro att jag har haft en liten del i det också, men han har lagt grunden under flera år. Jag är bara väldigt glad att få vara här.

Cirkeln sluts för Chris Abbott

För Chris Abbott är det också en cirkel som sluts berättar han. När 42-åringen ombeds att tänka på personer som han vill tacka på resan minns han också tillbaka till när han tvingades lämna ECHL-klubben Las Vegas Wranglers under säsongen 2005/06.

– Jag tänker på min fru Kendall och såklart min tvillingbror Cam som är här också. Jag började min resa som professionell spelare här för 20 år sedan. Jag tittade ut genom fönstret i morse och såg Orleans Casino och Arena där jag petades från mitt jobb där jag spelade och tjänade 270 dollar i veckan. Då hade jag en bruten hand och inget lag att gå till. Det var en oväntad syn när jag tittade ut från ett lite finare hotell i morse, säger Abbott med ett leende.

Förutom Chris Abbott finns även två svenskar med i Carolina Hurricanes stab på vägen till Stanley Cup-titeln. Jesper Fast är utvecklingstränare i "Canes" medan Daniel Eklund är scout för NHL-klubben.